Tårene triller når MGP-Ulrikke får en gedigen overraskelse under intervjuet

Ulrikke Brandstorp (24) begynte å gråte da hun skjønte hva 250 barn hadde gjort til ære for henne.

Brandstorp slapp en ny versjon av «Attention» denne fredagen. Dette er låten hun vant den skandalepregede Melodi Grand Prix-finalen med tidligere i år.

Hun trodde vi skulle møtes ved Rådhuset i Oslo for å snakke om denne nyinnspillingen, men sannheten var at TV 2 hadde en hemmelighet på lur.

Rørt

I samarbeid med Brandtorps manager, Christoffer Gunnestad, overrasker vi henne med en rørende beskjed og et fantastisk videoklipp: 250 barn fra sangstjernens hjemby har laget en musikalsk hyllest til henne.

Villekulla barne- og ungdomsteater i Sarpsborg har besøkt et musikkstudio og spilt inn «Attention» på deres helt egne måte. Den noe mer barnevennlige utgaven av låten har en medfølgende musikkvideo, som er spilt inn på forskjellige steder i Sarpsborg.

Øverst i saken kan du se hvordan Brandstorp reagerte, mens hele musikkvideoen i sin helhet ligger under.

– Jeg blir så rørt, sier hun, og fortsetter:

– Jeg blir helt satt ut. Det var skikkelig sterkt. Jeg er veldig takknemlig for at de har gjort alt dette for meg.

Teater-sjef Malin Schavenius syns det var hyggelig å kunne gi Brandstorp et smil om munnen.

– Det har tatt rundt tre og en halv uke med forberedelser, hemmelighold og innspilling for å få denne produksjonen opp på beina, men da vi så reaksjonen til Ulrikke i dag, så var det verdt hvert eneste minutt. Ulrikke var også elev på Villekulla for noen år tilbake og det har vært en fryd å følge henne på veien mot Rotterdam. Hun er et stort forbilde for elevene.

Ulykkesfugl

Baktanken til teateret var å komme med et aldri så lite plaster på Brandtorps Eurovision-sår.

For det har ikke vært et enkelt år for 24-åringen. Først kom stemmeskandalen i Melodi Grand Prix, så ble Eurovision Song Contest avlyst på grunn av korona-pandemien.

16. mai skulle hun egentlig ha kjempet for Norge i Rotterdam, og hadde gode muligheter til å nå langt.

Hun syns at teateret kom med en nydelig gest.

– Dette var virkelig et plaster på såret. Jeg tenker jo mye på at jeg skulle vært i Rotterdam, så denne overraskelsen var helt magisk.

FANS: Alva Schavenius, Ebba-Sofie Sommer-Mathiesen og Eva Nathalie Stavn syns Brandstorp er den kuleste dame i Sarpsborg. Foto: Line Haus/TV 2

Tre av barna fra musikkvideoen, Alva Schavenius (13), Ebba-Sofie Sommer-Mathiesen (13) og Eva Nathalie Stavn (12) hadde reist fra Sarpsborg til Oslo for å møte deres store idol.

Trioen mener at måten Brandstorp har taklet all motgangen, gjør henne til et godt forbilde.

– Hun er veldig sterk. Hun fikk ikke vært med på Eurovison og det var veldig trist, men hun er sterk som har klart å stå i dette, sier Schavenius.

Brandstorp takker inderlig for komplementet, og sier at det betyr mye.