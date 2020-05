Operasjoner utsettes over hele verden

Pandemien kan føre til at 28,4 millioner operasjoner avlyses eller utsettes globalt, noe som kan gi dødelig utgang for kreftpasienter, ifølge en ny rapport.

– Pasienters tilstand kan bli dårligere, noe som forverrer livskvaliteten deres mens de venter på operasjon, sier Aneel Bhangu, rådgivende kirurg ved NIHR Global Health Research Unit on Global Surgery ved University of Birmingham.

– I noen tilfeller, for eksempel kreft, kan utsatte operasjoner føre til en rekke unødvendige dødsfall, sier Bhangu, som sammen med andre leger og akademikere fra elleve land står bak rapporten som ble lagt fram torsdag.

Rapporten er basert på opplysninger fra leger ved 359 sykehus i 71 land. Studien ble igangsatt som følge av det offentlige helsevesenet i Storbritannias (NHS) kunngjøring i mars om å avlyse alle operasjoner som det ikke hastet med, de neste tre månedene.

Kreft og tuberkulose

Studien har brukt samme scenario for å se hvordan en situasjon med tilsvarende tre måneders avbrudd vil være globalt. Nesten én tredel av alle operasjoner kan bli utsatt, mens ortopediske inngrep høyst sannsynlig blir avlyst. Det kan ta to år før sykehusene har tatt igjen det tapte, ifølge studien.

Sannsynligheten for at kreftoperasjoner blir lagt på vent, er lavere enn for andre kirurgiske inngrep, men over 2 millioner kreftoperasjoner verden over kan likevel bli berørt fordi sykehusressursene er blitt omprioritert til å håndtere koronapandemien, heter det i rapporten.

Rapporten gjenspeiler bekymringer som er kommet fra ulike fagmiljøer tidligere i år. 6. april advarte Stop TB Partnership om dramatiske konsekvenser for tuberkulosebehandling som følge av helsesektorens fokus på å bruke ressurser på covid-19. Ifølge Stop TB Partnership kan situasjonen føre til ytterligere 6,3 millioner tuberkulosetilfeller og 1,4 millioner tuberkuloserelaterte dødsfall fram til 2025.

Settes i skyggen

I april advarte Gavi-stiftelsen, vaksinealliansen som er grunnlagt av Bill og Melinda Gates, om at over 13 millioner mennesker verden rundt må vente på å få nødvendige vaksiner mot blant annet polio. Samme måned advarte FN om at opptil 117 millioner barn kan få meslinger fordi vaksinasjonsarbeid er blitt suspendert.

Andre bekymringer dreier seg om hvordan pandemien setter behandling av sykdommer som astma og diabetes i skyggen, til tross for at nettopp disse sykdommene utsetter pasientene for større fare hvis de også blir smittet med koronaviruset. Det britiske helsevesenet opplyste torsdag om at diabetikere utgjør en firedel av alle covid-19-dødsfall i landet.