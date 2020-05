Tennisforbundet igangsetter ekstern gransking etter bråk

Forbundet opplyser i en pressemelding at en gransking skal utføres av aktører utenfor forbundet og at det jobbes med et mandat.

Det har den siste tiden vært rettet kritikk mot de interne forholdene i Norges Tennisforbund. Representanter for flere tennisklubber har reagert blant annet på pengebruken knyttet til lønninger og reisevirksomhet.

– Den siste tiden har vært krevende for alle med et stort hjerte for tennis. Diskusjoner, samtaler og innlegg har vært ført på telefon, i sosiale medier, i aviser og på nettsider. Det har vært vanskelig for mange å få oversikt over hva som stemmer og hva som kun er påstander myntet på å framstille NTF og enkeltpersoner i et dårlig og uriktig lys, skriver tennispresident Lars Gjerdåker og generalsekretær Aslak Paulsen i pressemeldingen.

Gikk av

Det er særlig Oslo Tennisklubb og Holmenkollen Tennisklubb som har stått bak kravet om at det må gjennomføres en ekstern gransking av forholdene i forbundet.

TV 2 har tidligere i uken snakket med daglig leder i Oslo Tennisklubb, Reidar Nilsen, som påpeker at klubben har fått «mye god hjelp» fra forbundet og at «ukultur»-ordet er å ta for hardt i.

– På generell basis har jeg tillit til dem. Jeg vil bli overrasket om det skulle vise seg at det er solid korrupsjon som har funnet sted. Men når det kommer en del beskyldninger, så er det greit å undersøke om det er hold i de. Det vil også være bra for forbundet, sier han til TV 2.

– Hva tenker du om alt som har kommet frem i det siste?

– Det er lite heldig for tennisen. Alle som jobber her er opptatt av at ting skal foregå på en skikkelig måte, og alle er opptatt av at alle skal forholde seg til reglene - for eksempel i forbindelse med korona. Oppførselen skal være i tråd med vanlig folkeskikk.

Daglig leder i Holmenkollen Tennisklubb, Inger Bjerke, kjenner seg heller ikke igjen i den angivelige ukulturen, men støtter likevel en granskning.

– Jeg har tillit til administrasjonen. Det er folk vi har jobbet mye med i mange år. Om det er andre ting som bør tas opp, er det veldig viktig at klubber, styrer og så videre tar opp saker der de kan, sier hun, og legger til at «det er viktig at de som skal granske graver dypt», sier Bjerke til TV 2.

NTF har kommet i søkelyset etter at Alexander Kjær gikk av som generalsekretær 1. mai som følge av en personalsak.

I kjølvannet av dette har det blant annet framkommet at Kjær har fått utbetalt en samlet bonus på over en million kroner siden 2015, ifølge NRK.

Kjær har ikke ønsket å kommentere forholdene rundt bonusen eller avgangen som generalsekretær.

TV 2 har også spurt forbundet om hvem som skal granske, men har enn så lenge ikke fått svar.

Utenlandsreiser

Fredag skriver Dagbladet om kritikk som er framkommet også mot idrettssjef Øivind Sørvalds utenlandsreiser de siste årene. Ifølge avisen har Sørvald vært på 31 jobbreiser utenfor landet siden 2016,, men kun gjennomført åtte besøk til norske klubber.

– Jeg synes den prioriteringen er helt meningsløs og jeg forstår ikke at ingen har stilt spørsmål ved hva slags bruk av ressurser dette er. Vi trenger alle disse ressursene ut til klubbene i Norge, sier Thomas Wettergreen, som er tennisarrangør og tidligere president i Norske Tennisveteraner til avisen.

Sørvald vil overfor Dagbladet ikke kommentere reisevirksomheten, men tas i forsvar av generalsekretær Paulsen, som mener kritikken blir feil ettersom Sørvald ikke har ansvaret for klubbene.