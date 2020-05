Talentet ble låst inne på do av Uwe Rösler: – Man mister respekten av slik oppførsel

Uwe Rösler (51) ble for mange overraskende fjernet som Malmö-trener etter forrige sesong.

Etter en dramatisk serieavslutning sikret de lyseblå seg sølv i ligaen og en plass i utslagsrundene i europaligaen. Likevel måtte den tidligere Lillestrøm, Viking og Molde-treneren takke for seg.

Tidligere har midtbanespilleren Erdal Rakip fortalt svenske medier om tyskerens harde lederstil. Nå åpner også Franz Brorsson opp om lederstilen til 51-åringen overfor Expressen.

– Det finnes mange, mange historier om den karen, sier Brorsson og forteller om en hendelse som skjedde i en bortekamp.

– Dette skjedde i Uwes første sesong. Vi spilte mot Häcken og jeg gjorde en feilvurdering på midtbanen. Han mente at jeg burde vært utvist, og at jeg ikke taklet presset. Da hadde jeg spilt 90 kamper for laget, så jeg reagerte på den uttalelsen, sier 24-åringen.

Etter kampen låste treneren Brorsson inne på toalettet, etter å ha kjeftet på ham.

Brorsson er for øyeblikket på lån i den danske klubben Esbjerg, mens Rösler er trener for Bundesliga-klubben Fortuna Düsseldorf.

– Ingen kan klage på hans resultater i Malmö. Men kanskje klubben ikke ville ha hans lederskap på sikt.

Midtstopperen som har to landskamper for Sverige ble til slutt lei av hvordan han og lagkameratene ble behandlet.

– Han er en impulsiv person og tenker ikke alltid gjennom det han sier. Men han har også mange andre sider, som fikk ut gode ting fra laget. Folk jukser ikke i tilbakeløpene når Uwe er trener. Vi jukset mye på faste situasjoner før han kom.

Brorsson forteller videre at han flere ganger fikk kjeft for det han ser på som småting, noe som gjorde at han mistet respekten for den tyske treneren.

– Han ba aldri om unnskyldning, toalett-saken ble bare en av mange saker. Etter hvert blir man vant til det og man bryr seg mindre. Man driter rett og slett i det.

– Til slutt mister man respekten overfor personer som holder på sånn. Når man gjøre noe bra, men treneren fortsatt skriker, da blir det vanskelig, sier 24-åringen.