Janne (33) gikk ned 90 kilo etter operasjonen: – Skulle virkelig ønske jeg ikke hadde gjort det

STORD/TRONDHEIM (TV 2): Hvert år fedmeopereres 3000 nordmenn. Mens to av tre får bedre helse etterpå, er det mange som angrer bittert.

I en leilighet på Stord i Vestland bor Janne Elisabeth Larssen. Hun er en slank kvinne i begynnelsen av 30-årene.

Før var hun kraftig.

På det meste veide hun 149 kilo, og det var ingenting hun ønsket mer enn å bli gravid.

Men det gikk ikke.

– For å få barn, så måtte jeg ned i vekt, sier Larssen.

UNDER KNIVEN: På det meste veide Janne Elisabeth Larsen nesten 150 kilo. Hun bestemte seg for fedmeoperasjon, i håp om å kunne få barn. Foto: Privat

Nå er det snart ti år siden hun begynte å undersøke mulighetene for å gjennomføre en slankeoperasjon.

I over to år leste hun seg opp, før hun la seg under kniven i 2013.

Gikk ikke etter planen

Selve operasjonen gikk bra, og Larssen raste i vekt.

I løpet av det første året gikk hun ned 90 kilo.

– Det er skremmende at man kan gå ned så mye på under ett år, sier hun.

Men det tok ikke lang tid før hun skjønte at noe var veldig galt.

– Jeg forventet ikke dette i det hele tatt. At jeg må leve på sondemat resten av livet.

– Må du det?

– Det kan hende. Legene vet ikke, sier hun.

BLE SYK: Janne Elisabeth Larssen opererte seg i 2013. Syv år etter sliter hun fremdeles med komplikasjoner. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Har gått glipp av mye

Allerede dagen etter operasjonen ble Larssen veldig syk.

– Jeg hadde store magesmerter da jeg kom hjem. Jeg tålte ikke å se mat, jeg klarte ikke å prøve suppe og jeg klarte ikke å drikke, sier hun.

Problemene ga seg ikke, og det som skulle gjøre livet bedre utviklet seg i stedet til et mareritt.

KOMA: I 2015 mistet Larssen bevisstheten i sykebilen på vei til Haugesund. Med indre blødninger ble hun lagt i kunstig koma. Foto: Privat

I årene etter har hun vært inn og ut av sykehuset. Hun har gjennomgått en rekke operasjoner og i 2015 ble hun lagt i kunstig koma etter blødende magesår.

– Det er tungt. Jeg har blitt uføretrygdet på grunn av dette. Jeg kan ikke jobbe, kroppen stopper jo. Jeg liker ikke å være alene i tilfelle jeg svimer av. Jeg kaster fortsatt opp i perioder. Det preger hverdagen i stor grad, sier hun.

Det tok over ett år før legene konkluderte med at hun hadde malabsorpsjon, altså at kroppen ikke tar til seg næring.

Dette sliter hun fremdeles med, flere år etter operasjonen.

– Jeg angrer veldig. Jeg føler jeg har gått glipp av mye de siste syv årene. Og jeg skulle virkelig ønske jeg ikke hadde gjort det, sier hun.

– Krevende å være fedmeoperert

Årlig opereres rundt 3000 nordmenn for ekstrem fedme. Det er nesten like mange operasjoner som for brystkreft.

Jorunn Sandvik er overlege ved Ålesund sykehus, og forsker på fedme ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Hun har fulgt 644 av disse pasientene over lang tid, og har skrevet en rekke akademiske artikler, som inngår i en doktoravhandling om emnet.

– To tredjedeler sier de har fått bedre helse, på alle måter. Men en tredjedel har ikke fått bedre helse, eller til og med forverret helsetilstand, sier hun til TV 2.

FORSKER PÅ FEDMEOPERERTE: Jorunn Sandvik har fulgt 644 fedmeopererte over lang tid. Nå leverer hun sin doktoravhandling om emnet. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Ti prosent sier helsetilstanden har forverret seg.

– Dette kan ha med forventninger som ikke er innfridd å gjøre. Mange ser at de kanskje kunne hatt et godt liv uten operasjonen, sier fedmeforskeren.

Den omfattende avhandlingen forteller blant annet om at mange får magesmerter etter den inngripende operasjonen.

– Noen opplevde at plagene etter operasjonen ble større enn gevinsten av å gå ned i vekt. Enkelte kan ha tenkt at «bare jeg blir tynnere, så blir jeg lykkeligere». Men så viser det seg at det er krevende å være fedmeoperert, for man må legge om livsstilen, mener Sandvik.

– Jeg har spist, og spist og spist

Kokk Rune Sandø har klart å legge om livsstilen.

– Det er lett å spise seg tilbake til nye høyder. Jeg har heldigvis god kunnskap om hva kroppen trenger, og måler nærmest proteinene jeg har i meg, sier han.

Mens mange sliter med komplikasjoner i ettertid, er han en del av flertallet som har fått et nytt og bedre liv.

I Rissa i Trøndelag har han tatt med seg et titalls barn ut i skogen for å lære dem om sunt kosthold.

I wokpanna freser friske grønnsaker, fisk og nudler, og barnehagebarna følger spent med mens han leker seg på utendørskjøkkenet.

VEIDE LIKE MYE SOM TO MANNSPERSONER: Rune Sandø før operasjonen. Da han veide nær 200 kilo sa fastlegen fra. Etter inngrepet mistet Rune 85 kilo. En solskinnshistorie, sier han i dag. Foto: Privat

– Jeg elsker brokkoli, roper ett av barna.

– Det gjør du, ja, roper Sandø lystig til svar.

Denne kokken har førstehånds erfaring om hvordan det kan gå om man spiser for mye.

– Jeg har spist, og spist og spist. Mat har vært en enormt stor del av livet mitt, sier han.

En solskinnshistorie

Sandø åt når han var glad. Han åt når han var trist.

Til slutt veide han nesten 200 kilo og noe måtte gjøres. Han opererte seg, og mistet 85 kilo.

– Det er voldsomt mange kilo. Det er en hel person. En stor person, som forsvinner fra kroppen, sier han.

– Men det sto om liv, fortalte fastlegen min meg, og det inngrepet berget livet mitt.

I motsetning til Larssen, har han aldri angret på valget han gjorde.

– Min historie med fedmeoperasjon er en solskinnshistorie, sier han.

LIVREDDENDE OPERASJON: Rune Sandø veide nesten 200 kilo. Fedmeoperasjonen reddet trolig livet hans. Foto: Heidi Venæs / TV 2

Kirurgi siste utvei

I Tromsø befinner lederen for Landsforeningen for overvektige seg.

Mari Mette Graff tror mange i kategorien sykelig overvektig blir blendet av ønsket om å være tynn.

– De ønsker så til de grader å bli slanke at de lett overser risikofaktorene. For de er der. Mitt råd er at fedmekirurgi blir siste utvei, sier Graff, som selv er fedmeoperert.

Lederen vil også få fram at en del overvektige kan ha underkommunisert sine helseplager, slik at de skal få innvilget operasjonen.

Graff er ikke overrasket over funnene i den ferske doktoravhandlingen til fedmeforsker Jorunn Sandvik.

Advarer andre

Mens Rune Sandø koser seg med matlaging i skogen, er Janne Elisabeth Larssen fremdeles avhengig av å ta opp næring intravenøst.

Hun tar ikke opp vitaminer, må ha intravenøs tilførsel av jern og sliter fremdeles med magesår.

Slik kan det hende hun må ha det resten av livet.

ØNSKET OPPFYLT: Syv år etter operasjonen venter Larssen sitt andre barn. Hennes største ønske ble oppfylt, men ettervirkningene fra operasjonen har kostet henne mye. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Larssen tror mange ikke er klar over risikoen en løper, og har en tydelig beskjed til alle som vurderer slankeoperasjon.

– Min advarsel er at en må tenke seg om. Livet kan bli helt annerledes enn det du hadde tenkt. Man må være forberedt på at man kan få komplikasjoner, selv om ikke alle får det, sier hun.

– Har noe blitt bedre?

– Jeg har ikke vondt i kroppen på samme måte. Altså i beina og i ryggen. Og jeg har jo blitt gravid, så jeg har fått ønsket mitt oppfylt. Men om det er verdt det? Nei.