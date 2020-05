USA mener IS står bak angrep mot sykehus i Kabul

USA legger skylda på terrororganisasjonen IS for to angrep i Afghanistan denne uka der mer enn 50 personer er drept, inkludert angrepet mot en barselavdeling.

En jordmor som jobbet for Leger Uten Grenser (MSF), var blant de 24 som ble drept i angrepet mot et sykehus i Kabul denne uken, og i Nangarhar-provinsen øst i landet ble et høyt antall personer drept i et angrep mot en begravelse tirsdag.

Den amerikanske spesialutsendingen for afghansk gjenforening, Zalmay Khalilzad, melder på Twitter at myndighetene mener IS er ansvarlig for de «grusomme angrepene» mot barselavdelingen og mot begravelsen.

– ISIS har vist et mønster der de foretrekker denne typen avskyelige angrep på sivile og er en trussel mot det afghanske folk og verden, skriver Khalilzad.

Så langt har ingen tatt på seg ansvaret for de to angrepene, og Taliban har avvist at de sto bak.