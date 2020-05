Krangelen med Boasson Hagen som Kristoff aldri glemmer: – Føler fortsatt det var noe som ikke var riktig

Stemningen var alt annet enn god mellom Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen etter VM i Doha høsten 2016.

Kaptein Kristoff endte på syvendeplass, slått av sin egen spurtopptrekker, Boasson Hagen, på sjetteplass. Kristoff antydet den gang at lagkameraten saboterte spurten, og sa rett ut at han følte seg dolket i ryggen.

– Mener det samme fortsatt

Under det TV 2 sendte programmet «Kristoff spesial» torsdag kveld ble også hendelsen fra Doha tatt opp i gjennomgangen av den norske sykkelstjernens karrière.

På spørsmål fra programleder Christian Paasche om han fremdeles ligger våken og tenker på hendelsen fra 2016, svarte Kristoff følgende:

– Nei, jeg tenker ikke på VM i Doha daglig, det gjør jeg ikke, sier 32-åringen og ler før han fortsetter:

– Men det var ikke det lystigste øyeblikket i karrièren, det var det ikke.

– Bærer du nag til Edvald Boasson Hagen?

– Jeg føler fortsatt at det var noe der som ikke var helt riktig, og jeg står jo for det jeg sa der og mener jo det samme fortsatt. Men, vi har vel kommet oss videre begge to. Så jeg føler vi har et bedre forhold nå, kanskje, enn vi hadde akkurat der. Og vi klarer jo å sykle på lag sammen, og det har ikke vært noe problem i VMer senere, sånn sett.

– Men vi kjørte hver for sjanse i Bergen (2017), vi kjørte ikke som et lag. Det var ikke sånn at jeg skulle kjøre opptrekk for ham, eller han skulle kjøre opptrekk for meg. Så der splittet det litt mer i motsetning til Doha, der vi skulle kjøre for en og det ikke fungerte i det hele tatt. Så vi gikk for en litt annen strategi i Bergen.

Kristiansen: – Det streifer tankene fortsatt

Den gang landslagssjef Stig Kristiansen var på plass i studio og delte sine tanker fire år etter hendelsen.

– Jeg ligger ikke fortsatt våken, men det streifer tankene fortsatt, ganske ofte, sier Kristiansen ærlig.

– Det som fikk meg til å få litt avstand på det var Alex som sa at «Det er bra, for da vet vi at det er din jobb og da vet vi at du bryr deg.», og da hadde det gått et halvt år, legger han til.

– Men så har jeg slått meg litt til ro med Lars Michaelsen, som er Edvald sin nåværende sportsdirektør, som ringte meg ganske tett på og sa at det ikke bare var dårlig opptrekk. Edvald har gjort hundrevis av opptrekk, han vet hvordan han skal gjøre det og han er heller ikke 18 år, sa han til meg. Det satte skapet litt på plass, forklarer Kristiansen.

Den tidligere landslagssjefen forklarte at det norske landslaget måtte ta grep før VM i Bergen året etter.

– Uten at vi skal sable noen ned noe mer nå, så var greien på oppvaskmøtet at vi visste at begge to skulle til Bergen året etterpå. Vi kunne ikke skape en splid som var uopprettelig i løpet av ett år. Man blir veldig klemt mellom barken og veden der jeg stod, personlig i hvert fall, sier Kristiansen.

– Det burde vært helt klart

TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad var også på plass i TV 2s studio under sendingen, og hadde klare meninger om det som skjedde i Doha.

– Dette var Alex sin kjempesjanse, og Edvald mente han var god nok til det han også, tydeligvis. Men det er jo krevende for Stig, for det var under hans ledelse det skjedde. Han kan være tydelig på taktikken, og hvis han ikke er sikker på at de har forstått hva som skal skje, så må han sjekke ut til han er helt sikker på at begge to har forstått hva som skal skje, sier Kaggestad og fortsetter:

– De var der begge to i finalen, og det var helt opplagt at Alex, etter min mening, var den beste spurteren av dem. Og da burde det vært helt klart hva de skulle gjøre den siste kilometeren.

– Faktisk var det sånn at de kom til meg og satte skapet, og sa «sånn skal vi gjøre det.» Det var ikke noen tvil om hva vi skulle gjøre, skyter Kristiansen inn.

– Men da var det et dårlig opptrekk, svarer Kaggestad med et smil.

– Mildt sagt et dårlig opptrekk, sier Kristiansen og smiler lurt.