Toppredaktør bekymret over Trumps mediakrig: – Livsfarlig

Trumps angrep på pressen, og pressens angrep på Trump, er mange og veldokumenterte. Men midt i Trumps største krise som president, og USAs største krise på mange tiår, mener mange at kampen har nådd et nytt nivå.

Dette ble illustrert under en pressekonferanse tirsdag. Her havnet Trump i klinsj med to kvinnelige reportere, og presidenten valgte å avbryte pressekonferansen heller enn å svare på flere spørsmål. Opptrinnet vakte stor oppsikt, og Trump måtte tåle krass kritikk for hendelsen. Presidenten var raskt ute med å svare på kritikken, og anklaget «Lamestream media» for å konspirere mot Trump og hans tilhengere.

Se Trumps Verden gratis på TV 2 Sumo!



Trumps klinsj med CBS News-journalist Weijia Jiang og CNNs Kaitlan Collins er den siste i en rekke av krangler med pressen. Foto: Kevin Lamarque/REUTERS

Folkefiender

Sally Buzbee kjenner godt til krigen mellom pressen og presidenten. Buzbee er ansvarlig redaktør i Associated Press, et av verdens største nyhetsbyrå. Hun er bekymret over at verdens mektigste mann omtaler media som «folkefiender».

– Vi ser ikke på den frie pressen som folkefiender. Det tror jeg heller ikke en særlig stor andel av amerikanere gjør, sier Buzbee under denne ukens «Trumps Verden». Redaktøren mener Trump tjener på de mange angrepene.

– Dersom Trump er misfornøyd med mediedekningen eller et spørsmål, har han gjennom store deler av sine presidentperiode valgt å gå til angrep på journalister. Han tjener voldsomt på disse angrepene, slår Buzbee fast.

Sally Buzbee er ansvarlig redaktør i Associated Press, et av verdens største nyhetsbyrå. Foto: Seth Wenig/AP Photo

Politisk spill

Helt siden han annonserte sitt kandidatur i 2015, har Trump hatt et anstrengt forhold til store deler av amerikansk presse. Frem til han entret politikken, var Trump derimot en mediefavoritt.

På 80- og 90-tallet prydet forretningsmannen både avisforsider og ukeblader, og Trump er selv ærlig om at ting har forandret seg.

– I 45 år hadde jeg et godt forhold til pressen, hva skjedde? spurte Trump sin tidligere presserådgiver Anthony Scaramucci ifølge Washington Post.

Trump var en mediefavoritt på 80- og 90-tallet, her fra New York i 1990. Foto: Mark Lennihan/AP Photo

Flere mener Trumps krig mot pressen er et politisk spill fra presidentens side, hvor han spiller på velgernes mistillit til media.

– Det er åpenbart at Trump bruker media for å appellere til sine velgere. Han anklager media for å være venstrevridde, og det tjener han på politisk, slår Buzbee fast.

Overraskende korona-effekt

Koronaviruset har satt det meste av verden på vent, inkludert USA. Presidentens angrep mot pressen lar seg derimot ikke stanse av pandemien. Buzbee mener koronakrisen gjør angrepene ekstra farlige.

– Det er farlig å angripe korrekt informasjon. Enhver politiker som sprer feilaktig informasjon er en fare for landet sitt. Spesielt under en pandemi, hvor feilaktig informasjon kan være livsfarlig, sier redaktøren.

Mens angrepene fortsetter, forteller Buzbee at koronakrisen har ført til en overraskende trend i USA – folks tillit til etablerte medier har økt siden utbruddet.

– Vi vet at folk er veldig selektive og subjektive når de velger informasjon om politiske spørsmål. Når det kommer til helseopplysninger, velger de likevel å gå til troverdige nyhetsorganisasjoner, slår redaktøren fast.