Dobbel babylykke for Kristoff

Det fortalte den norske syklisten på direkten i det TV 2 sendte programmet «Kristoff spesial». Kristoff har to barn fra før.

– Alt er bra med mor og barna. De er fortsatt på sykehuset og må nok bli der en liten stund til. De er en del for tidlig født, men er friske og raske, så det over godt og ser bra ut, sier Kristoff med et smil.

– Hvordan i himmelens navn kan du sitte med oss de neste to timene, det lurer jeg på, spør programleder Christian Paasche med et smil.

– Nei, jeg har jo to unger til. Nå har jeg ikke barnevakt i kveld, vi hadde det i går. Så da er jeg hjemme uansett, så da kan jeg likegodt sitte å snakke med dere, enn å se på programmet fra sofaen, svarer Kristoff og ler.

Saken oppdateres!