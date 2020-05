Burde satset mot OL i Beijing – men velger langløp

Anikken Gjerde Alnæs innrømmer at hun har fått mange spørsmål om dette karrierevalget. Fordi hun oppnådde mange gode resultater i sprint sist vinter og det toppet seg med 8. plass under verdenscupen i Dresden.

– Ja, nå skal altså du, som har vist deg best på skirenn som varer i cirka tre minutter, stå og stake i tre timer?

– For meg handler dette om utvikling. Jeg mener at man kan ikke bare være god på én ting, man må faktisk være litt "potet", og god på flere områder for å lykkes. Og jeg kan for eksempel bli mye bedre på distanserenn som 10 og 15 kilometer. Jeg tror også at langløp kommer til å gjøre meg vesentlig bedre i sprint, forklarer hun til TV 2.

– Så, du tror også at Anders Aukland blir raskere og raskere med å stake timesvis på rulleski hver dag?

– Hehe, sier hun og titter bort på Aukland.

Jager etter de som er bedre

Sammen har de tatt en kjapp økt på rulleski langs Gjersjøen, ikke langt fra der Anikken bor rett utenfor Oslo.

– Kanskje ikke Anders blir kjappere, men jeg tror at de som er gode i sprint ikke blir dårligere av å gå langløp.

Alnæs legger ikke skjul på at hun har vært vant til å trene med menn.

Anikken Gjerde Alnæs satser på langløp foran kommende sesong. Hun blir med i Anders Auklands lag Team Ragde Eiendom. Foto: Ernst A. Lersveen/TV2

– Det har jeg gjort i mange år. Jeg har vokst opp i et guttepreget miljø siden jeg hang sammen med pappa på trening som lita jente. Jeg har alltid ønsket å jage etter de som er litt bedre enn meg. Om det er gutter eller jenter spiller ingen rolle - så lenge de kan gjør meg bedre.

– OL burde vært et naturlig mål

TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad, berømmer Alnæs for en svært god sesong med gode plasseringer i både Skandinavisk Cup , verdenscupen, og:

– Når du er topp ti i verdenscupen så burde det naturlige målet vært å utvikle seg videre, og sikte mot finaler i verdenscupen. Og det er jo i skøytesprint hun har sin styrkem, så derfor burde OL i Bejing om to år vært det naturlige målet for henne.

– Han sier det, ja. Jeg skal innrømme at jeg har fått mange spørsmål om hvorfor jeg skal gå langløp. Folk tror kanskje at jeg legger sprintskiene på hyllen, men jeg skjønner ikke hvorfor jeg må gjøre det. Jeg tror langløp kommer til å gjøre meg til en bedre sprinter. Jeg er overbevist om at jeg blir sterkere med å trene med laget til Anders.

– Og tregere?

– Jeg skal ikke bli tregere, nei!

– Jeg synes det er tøft av Anikken som vil gå langløp. Det som venter henne er knallharde skirenn og en treningskultur som er tøffere enn på rekruttlagene. Jeg er sikker på at Anikken blir en råere skiløpere med å være sammen med oss, sier Anders Aukland.