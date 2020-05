Slik skapte Tid for hage en uteplass med gjenbruk

Ole Christian Garman (35) og Caroline Berg Norberg (29) fikk pusset opp hagen sin uten at de fikk vite noe som helst om hva som skulle skje der. Fra før av hadde de et epletre og en figur etter hans besteforeldre, og det var det eneste de mente var verdt å ta vare på. Ellers var hagen skjemmet av et område der det tidligere hadde stått et falleferdig skur, og paret visste ikke hvordan de skulle ta fatt på uteområdet.

– Hadde ikke Tid for hage kommet, hadde vi kanskje gjort litt i fjor, men så hadde det nok blitt liggende og det hadde gått enda et år, og kanskje flere også, sier Ole Christian.

– Men nå har bli fått en fantastisk hage. Vi er så takknemlige, sier han.

Har fått en ny hobby

Paret hadde lite greie på planter og hagestell. Rett og slett ingen peiling, sier de. Nå har de et vell av busker, stauder og frukttrær, og de kan fortelle at det har gått bra.

– Det har vært veldig gøy faktisk, å lese seg opp på de ulike plantene. Jeg har googlet mye. Det tok kanskje litt av, for jeg har vært beskjæringsmester i vinter. Kan hende har jeg tatt litt for mye i, og det er trolig en busk som har fått for hard medfart, innrømmer Christian.

Nå i vår kan han fortelle at hortensiaene har begynt å blir grønne, plomme- og kirsebærtrærne blomstrer, og de gleder seg stort til at mer skal skje utover våren.

GRØNT: Familien fikk en ny hage ved hjelp av Tid for hage. Foto: Pandora Film/TV 2

Paret hadde bodd på eiendommen i to år og brukt all tid på å pusse opp inne. De var som sagt i villrede når det gjaldt hvordan gripe an uteområdet. Men drømmen var en sosial plass, og et sted der lille Amalie Belle (1,5) kunne leke.

– Hun stortrives med sandkassen og husken sin. Det er flott å se. Og sosialt ble det også! Dagen etter at vi fikk ny hage hadde vi stor fest med 30 gjester. Bålpannen viste seg å være helt genial, sier han.

På spørsmål om det er noe de vil forandre på i fremtiden er svaret et kontant nei.

– Vi er superfornøyde. Vi var nervøse, men aldri bekymret for hva Tid for hage ville gjøre, og vi er veldig glade for at vi har fått så mye busker, små trær og planter som er lette å holde rede på.

– Det har vært knallgøy å lære om planter, avslutter Ole Christian, og legger til at Caroline skal få ta seg av rosene, resten er hans bed.

FØR: Rester etter et gammelt skur, og ellers ganske tomt i hagen. Foto: Pandora Film/ TV 2 ETTER: En innholdsrik hage med mange bruksområder! Foto: Pandora Film/ TV 2 FØR: Kun en grusgang foran huset, her skal det bli spiseplass. Foto: Pandora Film/ TV 2 ETTER: Nå er plassen hellelagt, og her er spisebord og solstoler. Foto: Pandora Film/ TV 2 FØR: Her var hageeierne i tvil, hvordan fikse opp etter falleferdig skur er fjernet? Foto: Pandora Film/ TV 2 ETTER: Plassen har nå fått loungeområde med bål og dekorativ vedhylle. Foto: Pandora Film/ TV 2 FØR: Det eneste man så fra huset var en ustelt plen. Foto: Pandora Film/ TV 2 ETTER: Samme utsikt nå når hagen er omgitt av planter og gjerder. Foto: Pandora Film/ TV 2

Tankene bak og arbeidet med hagen

Designer Malin Persson ville skape en hage som er intim og skjermet for innsyn. En type nordisk hage som flørter litt mot det stramme japanske. Hun elsker gjenbruk, og i denne hage er det brukt gammel teglstein til platting, armeringsnett som klatrestativ for planter, og sylindere i betong til sandkasse og blomsterkasser.

En sosial hage ville hun også at det skulle bli, med sofaområde og bål, spiseplass og eget lekeområde for datteren.

INNDELING: Slik ble hagen delt inn i de ulike områdene. Foto: Pandora Film/ TV 2

Innramming av armeringsnett og planter

For å ramme inn hagen blir det montert høye stolper i treverk med passe avstand. På toppen av stolpene legges bjelker i samme tykkelse. Noen steder er det åpent mellom stolpene, andre steder blir det montert rustene armeringsnett. Tanken er at dette gir en tydelig visuell innramming, og at nettene etterhvert skal bli fulle av klatreplanter.

Det blir brukt blant annet Pipeholurt, Klatrehortensia og hvite klatreroser på klatrenettene. Der det ikke er klatrenett, blir det plantet en rekke med Syrinhortensia. Store klaser av blomster vil holde stand langt ut over høsten.

KLATREPLANTER: Her kan plantene etter hvert fylle klatrenettet. Foto: Pandora Film/ TV 2

Bålområdet

Ved nabogjerdet i hagens hjørne blir det laget et stort sitteområde. Gamle murer og stein blir fjernet, området blir planert og nytt terrassedekke lagt. Benkene blir bygget i terrassematerialer og får madrasser og masse løse puter. Stolper i treverk utgjør en luftig pergola, og denne binder området sammen med øvrig innramming i hagen.

ILDSTED: Bålplassen er midtpunktet i loungeområdet. Foto: Pandora Film/ TV 2

En stor bålannretning er blikkfanget i dette området. Bål i midten med bred kant rundt , og plass til ved under. Bålplassen er laget i cortenstål.

Mot naboen blir det laget store hyller som blir fylt med ved. Slik har man ved tilgjengelig, samtidig som det utgjør en flott vegg. Stubber laget av en gammel Thujastamme blir til krakker.

VEDHYLLE: Masse ved i hyller blir også en dekorativ vegg. Foto: Pandora Film/ TV 2

Spiseplass og lekeplass med gjenbruk

Spiseplassen blir plassert foran huset, og gulvet her består av gjenbrukt teglstein og betongheller. Teglsteinene blir rengjort for gammel mørtel og plassert i grupper mellom de andre hellene.

GJENBRUK: Gammel teglstein blandet med nye betongheller på spiseplassen. Foto: Pandora Film/ TV 2

For å få beplantning på spiseplassen brukes det betyongsylindere som plantekar. Disse blir hjem for Hortensia, Hosta, og rødbladet Parykkbusk.

Samme typen betongsylindere brukes også til å lage sandkasse til lille Amalie.

SANDKASSE: Betongsylinder ble til sandkasse. Den kan plantes i når barna blir store. Foto: Pandora Film/ TV 2

Annen beplanting

Ellers er det mye såkalte surjordsplanter i de andre bedene. Disse plantene trives i humusrik jord og man bør unngå å tilsette kalk. Her er det blandt annet plantet Perisbusker, Rhododendron, Azalea, tyttebær og blåbær. Litt skogsfølelse er det blitt, og det var det designer Malin var ute etter her.

FRODIG: Her er det planter både i bakken og i gjenbrukte betongrør. Foto: Pandora Film/ TV 2

Inngangspartiet

Hagens entre er viktig, mener designer Malin. Også her blir det laget elementer av stolper, bjelker og klatrenett. Grus på bakken gir koselig lyd når man ankommer hagen, og klatreroser i potter vil forhåpentligvis over tid danne en grønn inngang.

LEKKER INNGANG: Portal av stolper, bjelker og armeringsnett. Foto: Pandora Film/ TV 2

