Fikk skrekkskade – fullførte likevel kampen

Midt i kampen mot Omar Morales, som i Jacksonville i Florida, førte et spark i runde to til at meksikanske Benitez fikk et dypt og langt kutt i leggen.

Kuttet gikk helt inn til beinet til 31-åringen, noe man kunne se på TV-bildene og som sjokkerte kommentatorene.

Benitez ble lappet midlertidig sammen og fullførte den tre runder lange kampen, som han tapte på poeng.

Etterpå la Gonzales ut et bilde av kuttet på Instagram der han tørt konstaterte at det var et «real power kick».

Meksikaneren, som har gått opp fra fjærvekt til lettvekt, har nå tapt to kamper på rad, mens Morales er ubeseiret på ti kamper.