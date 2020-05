– Håper dette bidrar til økt selfangst igjen

Skipperen på én av to skuter som jakter sel ved Grønlandsisen melder om enorme mengder sel. Det håper han skal gi en oppsving for en skadeskutt næring.

Det er kun to norske skuter som jakter sel i havområdene nordvest for Jan Mayen. En av de er båten «Lance» fra Tromsø.

Etter fem uker på fangst er opp mot hele totalkvoten allerede fanget, opplyser skipperen på selfangerskuta Lance, Sverre Angelsen.

Totalkvoten tilsier at det er lov å jakte 11.000 sel i 2020, skriver Itromsø som først omtalte saken.

– Det er vanskelig å sette ord på hvordan det er her ute nå. Det er seler overalt, så det er lange arbeidsdager. Fra morgen til langt på natt jobber vi fordi fangsten er så stor. Vi jakter på en forsvarlig måte, så da blir det litt lang arbeidsdag. Jeg tror vi må må helt tilbake til 80-tallet for å se slik fangst, sier skipperen.

Jaktet flere tusen seler på én uke

Angelsen beskriver over TV 2 at det ligger sel tett i tett så langt øye kan se.

– Av konkurransehensyn kan jeg ikke si nøyaktig hvor mange seler vi har jaktet, men bare den siste uken har vi fått over 3000 seler, opplyser skipper Angelsen.

Til tross for at skipperen rapporterer om et skikkelig uvær som forsinker dem fra å komme i havn i Tromsø, er han veldig fornøyd med fangsten i år.

– Dette er mye bedre enn i fjor. Totalt ble det bare jaktet 3200 seler i fjor. Det tallet har vi passert for lenge siden nå i år, forteller han videre.

Håper på vind i seilene for selfangst

Det har tidligere vært lang tradisjon for selfangst langs kysten av Norge. Nå er det kun tre skuter som har tillatelse for å fange sel på isen. Skipperen håper at årets fangst kan bidra til at flere ser muligheten for å jakte sel.

– Jeg håper at dette kan bidra til at næringen får en ny oppsving. Vi ser at det er andre utnyteelsemetoder av den store fangsten som vi ikke hadde før. Blant annet produserer vi olje av spekket på båten, forteller han.

– Det er enorme fangstmuligheter her. Det kunne ligget mange båter og lasta opp mengder med sel, sier han videre.

Kontroversiell jakt

Selfangsten har tidligere høstet mye kritikk for måten de drepte sel på. En skipper ble blant annet dømt for å ha forlatt skadde selunger i 2010.

I 2016 holdte på selfangsten på å bli avviklet da staten kuttet statstøtten etter press fra EU og dyrevernere. I 2017 ble det bestemt at statsstøtten skulle gjenopptas.

Tidligere har det vært inspektører om fangstskutene for å sørge for at det ikke blir brutt noen retningslinjer. På grunn av koronaviruset har ikke årets selfangst vært med inspektører, skriver Fiskeribladet.

DYREVERNER: NOAH-leder Siri Martinsen blir opprørt over fangstallene til seljakterne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Når selungene skytes fra bevegelig båt er det stor fare for skadeskyting, og når de slås i hjel med hakapik og heises opp i båten med krok, risikerer de sterke smerter. Fangsten er dyrevernmessig uakseptabel, og bare 15 prosent av befolkningen støtter at fangsten blir subsidiert. Det er ekstra kritikkverdig at man lemper på dyrevernreglene, og lar fangstfolk som har uttrykt aksept for lovbrudd, dra ut uten inspektører, forteller Siri Martinsen, leder av dyrevernsalliansen NOAH til TV 2.

– Urimelig kritikk

Skipperen på selfangerskuta avviser kritikken fra NOAH og sier de har jaktet helt likt som om det var inspektør på båten. I tillegg har de tatt et kurs i forkant av seilasen for å sørge for at ingen dyr lider.

– Kritikken synes jeg er helt urimelig. Det har ingenting med virkeligheten vi opplever på isen. Vi driver ikke fangst på den måten dyrevernene beskriver. Helt unødvendig kritikk, sier Angelsen til TV 2.