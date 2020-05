Dette skiltet skaper Twitter-storm

Onsdag publiserte Markus Mohn Werner en Twitter-melding med før og etter-bilde av Bislett stadion. Bildet viser at fonten hvor det står «Bislett stadion» er endret.

Det fikk mange til å reagere.

– Jeg fikk bildet jeg la ut av en kompis. Jeg jobber litt innenfor feltet, og jeg synes det er helt utrolig hvis de har gått aktivt inn og åpnet opp for noe sånt, sier Werner, som er plan- og byggesakssjef i Sogndal kommune.

– Jeg reagerer på at man skal lage en felles visuell identitet for Oslo, og at det skal brukes overalt. Det gir et forferdelig forflatet samfunn hvis alt skal ha den samme logoen. Da blir alt seendes ut som Rema 1000-logoen.

«Talentløst»

Werner mener det er en viktig del av Norges kulturhistorie at bygninger har sin egne visuelle identitet, og håper det blir en debatt rundt hele problemstillingen.

– Hva tenker du om responsen du har fått?

– Jeg har åpenbart truffet på noe som mange mener noe om. Når vi jobber med bygninger og omgivelser, er det mange som har meninger om det. Det å vedta en ny font er kanskje ikke veien å gå, sier Werner.

Det er utvilsomt mange Twitter-brukere som reagerer. Blant de som har skrevet om skiltendringen, finner man kommentarer som:

«Dette er pokker meg det verste jeg har sett».

«Helt tragisk, nytt design skal overstyre gammelt og historisk design».

«Oslo nye identitet er fin. Men dette går jo ikke an. Futuraen på Bislett er ikke noe man bare kan bytte ut».

«Talentløst, spør du meg. Jeg vil ha det gamle tilbake».

«Hvilken idiot i kommunen mente dette var en god idé».

TV 2 har kontaktet en rekke personer i friidrettsmiljøet, men ingen har følt behovet for å si noe om skiltendringen.

FØR: Sik så skiltet på Bislett stadion ut før. Foto: Google Maps ETTER: Slik ser skiltet ut nå. Foto: Oslo kommune

– Store feil og mangler

Oslo kommune har forståelse for at enkelte reagerer, men er samtidig overrasket over engasjementet det har skapt.

– Det nye skiltet på Bislett stadion har skapt stort engasjement. Jeg er litt overrasket over at et skilt fra 2005 skulle skape det engasjementet. Samtidig har vi selvfølgelig forståelse for at folk har sterke følelser knyttet til anlegget, sier Haakon Berg Jensen, kommunikasjonssjef i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Jensen forteller at kommunen de siste årene har skiltet opp en rekke anlegg, og at det nå var Bislett stadions tur.

– Det var store feil og mangler der fra før av, og nå er vi i gang med å skilte opp hele anlegget. En del av det var å bytte ut det 15 år gamle hovedskiltet, sier Jensen.

Ønsker enhetlig og forutsigbar skilting

Da kommunen tok over nærmere 40 eiendommer og anlegg for kultur og idrett i 2015, viste en gjennomgang av skiltene store feil og mangler ved flere anlegg.

– Skilt-situasjonen var overhodet ikke tilfredsstillende for brukerne og ivaretok ikke Oslo kommunes regelverk for skilting. Det kan for eksempel handle om avvik, slitasje, mangler ved skilt for bevegelsesmønster, skilt for garderober og toaletter eller andre sentrale funksjoner ved anlegget, sier Jensen.

«Felles visuell identitet skal styrke Oslo kommune som én aktør. Kommunikasjonen skal fremstå helhetlig og det skal tydelig fremgå hvilke tjenester, tilbud og opplevelser Oslo kommune står bak, for alle som har kontakt med kommunen», skriver Oslo kommune om profil-prosjektet på sine nettsider.

– Årsaken til den nye skiltingen er at Oslo kommune ønsker enhetlig og forutsigbar skilting og synliggjøring av Oslo kommune som forvalter ved de kommunale idrettsanleggene, sier Jensen, før han understreker at de forstår at det kommer reaksjoner.

– Vi registrerer utsagnene og engasjementet som har kommet, og har som sagt forståelse for at noen reagerer.