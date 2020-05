I disse dager jobber Dave Cosgrave med å få FC København-spillerne klar til fotballen kommer i gang igjen. Før han ble medisinsk ansvarlig hos Ståle Solbakken, jobbet Cosgrave for flere engelske klubber som Tottenham, Fulham, Liverpool og Bolton.

Mens flere land og ligaer begynner å få planene klare for fotball-oppstart under koronapandemien, virker Premier League å ligge flere steg bak. Cosgrave mener ligaen fremdeles har flere store utfordringer de må løse før fotballen ruller i gang også i England.

– Premier League virker å ha et stort problem. Fordi det er ennå ikke felles enighet fra alle spillerne om at de vil komme tilbake å spille ferdig. De har heller ikke en felles enighet innad i PFA (spillerorganisasjonen i England) om det er trygt å spille, eller ikke, forklarer Cosgrave i TV 2 Sumo-programmet Mens vi venter.

Inkluderte ikke spillerne

Han forteller at det foregår intense diskusjoner i England rundt spillernes helse, om det er trygt nok å spille, og hvordan spillernes familier skal isoleres i perioden dersom Premier League skal fullføres i nærmeste fremtid.

– Slik det står nå virker det som det er 50/50 om de vil fullføre sesongen, eller ikke. Klubbenes kapteiner hadde et møte i går, og de klarer ikke å bli enige om de vil starte opp igjen 12. juni. Så de må kanskje utsette enda en uke, slik at de kan komme til felles enighet, tror Cosgrave.

Medisinsk ansvarlig i FC København Dave Cosgrave.

Han mener Premier League har laget problemet for seg selv ved å ikke inkludere spillerne fra starten av.

– Nå er PFA og spillerne kommet på banen og sier at de ble glemt, og legger frem hva de bekymrer seg over, forteller han.

I England må spillerne nå signere en kontrakt for om de er villig til å ta en test for å se om de er smittet av koronaviruset.

– Det er først om de består testen at de får adgang til treningsfeltet. Om de ikke signerer, får de ikke tillatelse til å trene i mindre grupper en gang, forklarer Cosgrave.

– Tror du 12. juni er sannsynlig for oppstart?

– Det er et veldig godt spørsmål. De begynner å gå tom for tid, og står på kanten av stupet nå. Fordi det som er viktig her er at om spillerne signerer kontrakten, tester seg og alle er virusfri, først da kan de begynne med kontakttrening.

– England har ikke nådd smittetoppen

I Danmark er det et felles arbeid rundt i klubbene for å sørge for spillernes sikkerhet. I FC København gjennfører Cosgrave og resten av det medisinske personalet daglige temperatursjekker, tester for koronavirus og desinfiserer treningsfeltet.

Cosgrave mener man til en viss trygghet kan jobbe mot oppstart i Danmark og Norge fordi smitterisikoen er såpass lav på nåværende tidspunkt.

– Saken er at England ikke har nådd smittetoppen ennå. Norge og Danmark gjorde det i april. Vi er seks uker foran dem.

- UEFA vil spille ferdig Champions League i august. Premier League trenger syv uker på å spille ferdig sesongen og for å gjøre UEFA, TV-selskapene og andre fornøyde. De begynner å gå tom for tid om de starter 12. eller 19. juni, så de må starte snart om de skal klare det, påpeker Cosgrave.