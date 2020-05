Fant konas giftering i huset

Tom Hagen har forklart at han søkte gjennom hele huset da han kom hjem og ikke fant kona si. Han sier at han blant annet fant gifteringen hennes, får TV 2 opplyst.

Ved 9-tiden den 31. oktober i 2018 reiste Tom Hagen på jobb.

Milliardæren har fortalt politiet at han ble bekymret da han flere ganger denne dagen forsøkte å ringe kona si uten å få svar.

Det har han oppgitt som årsaken til at han dro fra arbeidsplassen sin på Lørenskog og hjem til Sloraveien ved halv to-tiden denne dagen, får TV 2 opplyst.

Inngangsdøra var ulåst, dørmatta skal ha hatt en unaturlig plassering og lysene var på, forklarer han. Tom Hagen har fortalt at han gikk fra rom til rom i huset. I den ene stuen var familiens valp låst inne, men han fant ikke kona.

ÅSTED: Politiet betrakter huset i Sloraveien 4 som et åsted for drap, men vil ikke si stort om hvilke spor de har funnet i boligen. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

På det ene badet gjorde han imidlertid et funn: Der lå konas klær, og han så tegn som kunne tyde på at noen hadde blitt slept langs gulvet, ifølge TV 2s opplysninger.

Fant flere eiendeler

Deretter skal han ha funnet det flere sider lange trusselbrevet som inneholder flere skrivefeil og et krav om å betale ni millioner euro i kryptovalutaen monero.

TV 2 har tidligere omtalt at brevet inneholder følgende formulering:

«Vi har din kone, Anne-Elisabeth. Dersom du vil se henne igjen, må du lese og følge instruksjonene. Dersom du involverer politi og media, putter du press på oss».

I tilknytning til brevet fant Tom Hagen konas giftering, har han forklart, ifølge TV 2s opplysninger. Det skal også ha blitt funnet flere personlige eiendeler i tilknytning til brevet.

Politiadvokat Haria Hrenovica ønsker ikke å kommentere hvilke funn som er gjort i boligen. Tom Hagens forsvarer Svein Holden har ikke besvart TV 2s henvendelser i denne saken.

TAUS: Politiadvokat Haris Hrenovica er ordknapp om hvilke beviser politiet mener å sitte på i Lørenskog-saken. Foto: Ørn Borgen / NTB Scanpix

Troverdig og bekymret

Noen minutter etter klokken to ringte Tom Hagen politiets nødtelefon. Et kvarters tid senere kjørte han bilen sin inn på Shell-stasjonen, som ligger noen hundre meter i luftlinje fra boligen.

Med seg hadde han trusselbrevet som han ga til betjentene.

Etter det TV 2 får opplyst, mener politibetjentene at Hagen fremsto som stresset. De opplevde han som troverdig og oppriktig bekymret for hva som hadde skjedd med kona.

Samtidig begynte politiet en hemmelig etterforskning, der hovedteorien deres var at Anne-Elisabeth Hagen hadde blitt kidnappet med et økonomisk motiv.

Sprek for alderen

Ifølge TV 2s opplysninger har Hagen i avhør fortalt politiet at han og kona hadde vært gift i 49 år på det tidspunktet hun forsvant.

Han sa at det hadde vært et alminnelig og godt ekteskap. Hagen brukte også ordene «verdens snilleste» for å beskrive Lisbeth, som venner og familie kaller henne.

Videre fortalte Hagen at kona er sprek for alderen. Det måtte derfor, mente han, ha vært vanskelig for gjerningspersonene å få henne ut av boligen dersom hun gjorde motstand.

Hagen fortalte også at han har et godt forhold til sine tre barn og sine egne søsken.

Får ransake videre

Torsdag kom nyheten om at Nedre Romerike tingrett gir politiet lov til å fortsette ransakingen av Tom Hagens bolig i Sloraveien 4. Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i huset.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden sier han vil bruke de neste dagene på å vurdere hvordan de skal forholde seg til avgjørelsen.

– Rent umiddelbart så stusser jeg over tingrettens avgjørelse. Jeg er usikker på om den gir uttrykk for riktig lovforståelse, sier Holden.

Onsdag opplyste politiet at de har et bilde av hva de mener skal være Tom Hagens motiv for å ta livet av kona si. De vil imidlertid ikke si noe om bevisene i saken. Ei heller vil politiet svare på om de ønsker å pågripe 70-åringen på nytt.