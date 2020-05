Her går det galt for «Kompani Lauritzen»-finalisten

Lise Karlsnes (40) forteller at snorene ikke løsnet ordentlig da hun hoppet ut av flyet.

Problemene til artisten stoppet ikke der. Da hun først fikk kontroll over fallskjermen, så hun at landingen kunne ende stygt.

I videoen øverst i saken kan du se øyeblikket hun skjønte at noe var galt med fallskjermen.

Skremmende

Det er viktig å presisere tidlig i denne artikkelen at Karlsnes ikke fikk varige mén etter hoppet.

Selv om det var noen skremmende sekunder i lufta, klarte hun å holde hodet kaldt.

– Først så fikk jeg tvinn på skjermen. Jeg måtte åpne den ved å snurre meg rundt noen ganger.

FORKLARER: På dette bildet forklarer Karlsnes hvordan det var å hoppe i fallskjerm. Foto: Foto: Matti Bernitz/TV 2

Havnet i et tre

Hadde ikke 40-åringen vært så oppmerksom, kun hun ha landet rett på noen store steiner.

– Når jeg begynte å nærme meg bakken, så jeg noe hvitt. Jeg fant ut at det var steiner, og bestemte meg for å heller lande i et tre enn på steinene.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier at Karlsnes hadde fått trening i hva hun skulle gjøre dersom noe gikk galt under hoppet.

– Å få en "tvinn" på skjermen er ikke uvanlig, og dette fikk deltakerne god opplæring på hvordan de skulle håndtere i forkant. De hadde også en reserveskjerm på seg, og fikk grundig opplæring i forkant om hvordan denne skulle løses ut dersom det var nødvendig.

Dahl forklarer videre at de som ga opplæringen har et sikkerhetssystem som er godkjent av Luftfartstilsynet.

– De har først opplæring med deltakerne og gjør underveis en kontinuerlig vurdering av hvorvidt de enkelte er egnet til å gjennomføre. I dette tilfelle hadde alle en vellykket opplæring og fikk tillatelse til å hoppe.

Hvorvidt resten av deltakerne faktisk gjennomførte hoppet, ønsker ikke TV 2 å avsløre.