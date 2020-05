Skei Grande varsler avgang til høsten: – Det er mange lederkandidater

Trine Skei Grande sier Venstre planlegger for landsmøte i september eller oktober.

Trine Skei Grande har vært isolert og innestengt i to måneder i leiligheten i Gamlebyen i Oslo.

– Jeg tror kanskje det er bra at noen politikere som også har den erfaringen jeg har, nemlig å være i en ekstrem faresone og kjenne på reddselen av et virus som du ikke vet om du klarer å beskytte deg mot. Jeg er glad det er noen som kan bringe inn den erfaringen i politikken, sier Venstre-lederen.

TV 2 møter henne og fire høner i bakgården.

– Du ser dem har hakket på hverandre, sier Skei Grande.

– Er det omtrent som maktkampen i Venstre?

– Nei, det her er bare høner. Det går mye bedre, sier hun.

Skei Grande sitter på overtid i partiet. Egentlig skulle hun bli takket av på landsmøtet i april.

Landsmøte til høsten

Nå varsler hun overfor TV 2 at landsmøtet trolig blir i september eller oktober.

– Jeg har det veldig bra. Jeg er fortsatt partileder til landsmøtet som antakelig blir i september eller oktober, sier Skei Grande.

Hun vil ikke si hvem hun håper skal ta over henne, men sier det er flere kandidater til å bli partileder.

– Jeg merker at det gror godt etter meg og det er mange kandidater, sier Skei Grande.

Da valgkomiteen landet sin innstilling 5. mars var det Sveinung Rotevatn og Abid Raja som var innstilt som nestledere. Nå seiler Guri Melby opp som en utfordrer til partiledervervet.



SKULLE LEDE SAMMEN: Trine Skei Grande, Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Foto: Morten Leander Kristoffersen

– Hvor lenge kan egentlig et parti ha en partileder som sitter utenfor dag til dag-politikken?

– Jeg sitter ikke utenfor dag til dag-politikken. Jeg er godt kobla på alle prosessene i Stortinget og fordi jeg har et nært forhold til Erna, og jeg har godt kontakt med Iselin Nybø i regjeringen, så skal vi klare dette.

– Synes du det fungerer å være partileder fra kjøkkenbenken hjemme?

– Det gir meg noen friheter til å uttale meg som jeg kanskje ikke kunne gjort som statsråd, også har vi så flotte representanter i regjeringen, sier Skei Grande.

Hun håper hun i fremtiden vil se at lederkandidatene finner sammen.

– Det er mange flotte folk som kan overta ledervervet og andre verv, og vi har en ny generasjon i regjering som jeg nå håper kan gå sammen for å lage et lederteam som kan løfte Venstre.

Gadd ikke mer

Skei Grande trakk seg bare en uke etter at hun ble innstilt som leder i Venstre. Til Presseklubben, som sendes på TV 2, sa hun i april at hun til slutt innså at hun ikke ville klare å samle partiet.

– Hva var det du ikke gadd mer?

– Å prøve å bringe ting sammen som ikke helt jobbet på mitt lag, det må jeg innrømme. De jobbet ikke med det samme målet, nemlig å prøve å samle partiet.

Se intervjuet her: