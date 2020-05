Erlend Elias angriper Mads Hansen - dette sier Forbrukertilsynet

VGTV-profil Mads Hansen (36) anklager TV-profil og kjendisstylist, Erlend Elias Bragstad (37) for skjult, umerket reklame, og han mener at 37-åringen bryter med markedsføringsloven.

Onsdag delte Hansen på sin Instagram-historie Bragstad sitt siste Instagram-innlegg. Her fremmer Bragstad behandling han har tatt hos Askim Dermaklinikk for å «friske opp ansiktet sitt fra vinterdvalen». Dette gjør Bragstad uten å merke innlegget med «reklame».

INSTASTORY: Hansen delte innlegget til Bragstad og mener han reklamerer for kosmetisk klinikk Foto: Skjermbilde

– Erlend Elias gjør det så skamløst at folk rett og slett tenker at det er greit, sier Hansen til God kveld Norge.

Tar ikke kritikk

Bragstad svarer på kritikken ved å trekke frem en rekke bilder Hansen har publisert på sin Instagram-profil det siste halvåret, og mener Hansen selv har brutt markedsførings-reglene gjentatte ganger.

Hansen stiller seg uforstående til anklagene.

– Han har misforstått. Han har åpenbart vist at han ikke kan reglementet, sier Hansen, og legger til:

– Han bare prøver seg, dette er vel bare et desperat forsøk.

TAR IGJEN: Bragstad mener Hansen er vel så ille og anklager han for å ikke merke reklame for egen låt på Spotify. Foto: Skjermbilde

Bragstad sier til God kveld Norge at han aldri hadde lagt ut postene om Hansen på Instastory om det ikke var for at Hansen gikk etter Bragstad først, og beskriver det hele som et tilsvar.

– Jeg har ikke gjort noe mer feil enn det Mads har. Likevel er ikke jeg en som hiver meg på en høy hest og er ute etter å ta alle andre. Jeg er ikke en som går rundt som «moralens» vokter, noen vil kanskje kalle det en mobber. Jeg har nok med å passe på meg selv, og være snill med de jeg har rundt meg, sier kjendisstylisten.

- Må være forberedt på kritikk

For dette er ikke første gangen Hansen offentlig kritiserer kjente profiler gjennom sin Instagram-profil.

Tidligere denne måneden var det Ex on the Beach-deltaker Mario Riera (22) som fikk gjennomgå, da han trosset restriksjonene fra myndighetene og dro på fest.

– Jeg mener at offentlige personer som bryter lover og regler må være forberedt på kritikk fra såvel medier som på sosiale medier, sa Hansen til God kveld Norge den gang.

Har ikke brutt noen regler

Forbrukertilsynet skriver i en e-post til God kveld Norge at Hansen ikke har brutt noen markedsføringsregler, men oppfordrer likevel til å merke egenreklame. De skriver videre:

«Til anklagene Hansen retter mot Bragstad, er det kun hold i disse dersom produktet eller behandlingene er gratis eller til en rabattert pris, mot en forventning om at dette omtales eller eksponeres. Dersom dette er tilfellet for innlegget til Bragstad skulle det vært merket», skriver Forbrukertilsynet.

Bragstad sier selv han har betalt full pris for behandlingene.

– Jeg ville hjelpe en venninne som har hatt det tøft nok som det er i denne koronatiden. Jeg betalte full pris fordi behandlingen jeg fikk, sier 37-åringen.

– Kan du likevel se det moralske i det å gi publisitet til en kosmetisk klinikk?

– Nei det ser jeg ingen problem med. Om folk vil gjøre kosmetiske inngrep så får folk gjøre det, det ser jeg heller ingen problematikk i. Jeg er ikke her på jorden for å dømme. Det jeg ser problematikk i, er at en person får følgere av å rakke ned og ta andre, avslutter Bragstad.