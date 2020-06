– Det blir egentlig ikke så mye heftigere enn dette. Bilen har nesten ingen grenser. Den går så fort, at den rett og slett er litt skummel.

Ordene tilhører Henry Harrfeldt. Han kjører Norges eneste McLaren 720S Spyder. Dette er en ekstrem superbil fra England – og en av de raskeste bilene i verden.

Med dagens kurs koster fartsmonsteret nærmere 5 millioner kroner. 0-100 km/t er i mål på 2,9 sekunder. Toppfart? 341 km/t!

Dette er ytelser som bokstavelig talt kan ta pusten fra en hver. Og eieren er det vi må kunne kalle en voksen mann, han er 78 år gammel.

McLaren 720S Spyder er noe av det heftigste man får kjøpt i superbil-verdenen. Toppfarten med taket nede er hele 320 km/t.

– Jeg måtte bare ha en

– Det er noe av det mest brutale jeg noen gang har hatt. Vi snakker om en racerbil på skilter, forteller en mildt sagt entusiastisk Henry.

Henry har eid en rekke grombiler gjennom årene. Men så langt når ingen helt opp til 720S.

78-åringen fra Oslo har eid superbilen i ett års tid, og er ikke i tvil om at denne topper alt som står i garasjen.

– Jeg har en AC Cobra og Ford GT 40 også. De er seige de, men de holder nok ikke helt følge med McLaren. Den virker ustoppelig.

– Hvorfor akkurat 720S?

– Det er mange som har spurt hvorfor jeg ikke kjøpte noe italiensk. Men jeg er ingen Ferrari-mann. Etter å ha lest mye om bilen, fant jeg ut at det er få andre som matcher den. Særlig når det gjelder kjøreegenskaper og ytelser. At bilen på toppen av dette ser veldig bra ut, gjorde at jeg måtte ha en slik, sier Henry til Broom.

Du merker med en gang bak rattet at dette er en racing-rigget bil. Her snakker vi dype sportsseter, lettvektsmaterialer og kanskje verdens beste bilratt – uten en eneste knapp!

Verdt nesten 5 millioner

78-åringen legger til at han ikke angrer ett sekund på kjøpet – selv om det lettet bankkontoen for en solid mengde penger.

– Jeg betalte litt over 4,3 millioner for bilen. I dag er den verdt nærmere fem. Så ja, den er fryktelig kostbar. Men du verden så moro da!

Med over 700 hk rett på bakhjulene, er dette en potensiell farlig maskin.

– Hvordan går det med lappen når du fliser rundt i en McLaren med over 700 hester?

– Godt spørsmål. Det som er litt snodig med bilen er at man blir fullstendig fartsblind – selv om du nesten sitter på bakken og merker hvert eneste hull i veien. Det handler om å holde seg i skinnet, og ikke minst ha respekt for fartsgrensene.

– Det er vel lettere sagt enn gjort i en bil som dette?

– Det har du rett i. Bilen går helt jævlig, så man skal være litt obs, innrømmer Henry.

– Man lever bare en gang, sier 78-åringen når vi møter han litt utenfor hjemmet på Kjelsås i Oslo.

Lå sidelengs på veien

McLaren 720S er et resultat av flerfoldige år med erfaring fra racing og motorsport. Understellet henter flere elementer fra selskapets Formel 1-satsning.

Fra stillestående til 200 km/t trenger bilen bare 7,9 sekunder. Skyvet er enormt!

Motoren er et kapittel for seg selv. Vi snakker åtte sylindre i V-formasjon. Med doble turboer leverer den 720 hk og spinnville 770 Nm. Bilen veier bare rett over 1.300 kg og har kun drift på bakhjulene.

Da sier det seg selv at dette potensielt kan være en skummel kjøremaskin. I alle fall hvis du setter bilen i Track-mode. Da deaktiveres det meste av elektroniske hjelpemidler. Om Henry har testet akkurat det? Absolutt!

– Jeg hadde en tur over Engelsrud hvor det plutselig begynte å regne. Dum som jeg var satte jeg bilen i Track-mode. Pang sa det, så lå jeg sidelengs i veien! Jeg var ikke redd altså, man har jo alltids en bremsepedal, ler Henry.

McLaren er kjent for sin karakteristiske hekk. De to pottene er plassert omtrent midt på bilen for å få plass til den digre diffusoren. Den trengs i hastigheter på godt over 300 km/t.

Suksess med trykkeri

Pensjonisten som nå lever livets glade bildager, har i tillegg til å eie en rekke grombiler, også kjørt aktivt speedway i England.

– Jeg har vært heldig å få oppleve veldig mye. Jeg turte ikke en gang å drømme om det i ungdommen. Skolen var som et fengsel for meg, og jeg skulket eksamen. Lang historie kort, så har jeg ingen utdannelse, sier Henry og legger til:

Maks effekt finner vi på 7.500 omdreininger, men rødmerket stopper ikke før 8.500!

– Jeg overtok et trykkeri for 40 år siden. Det gikk ganske bra etterhvert, så det har vært en fantastisk reise. Nå har jeg solgt trykkeriet, og koser jeg meg med biler og madammen. Vi har vært sammen i snart 37 år – uten en eneste krangel!

– Er det superbiler og McLaren som er hemmeligheten for å holde samboerskapet i sjakk?

– Hehe, nja egentlig ikke. Dette er nok bare en bra match. Hun er med på turer og treff, så vi hygger oss helt klart med bilene.

– Livet er rett og slett komplett?

– Må vel nesten kunne si det ja. Eller forresten. Jeg sikler litt på nye Ford GT. Det må jeg innrømme. Men når jeg tenker meg om, har jeg mer enn nok biler, så jeg tror det klarer seg.

