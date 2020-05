Politiet får ransake Tom Hagens hus

Tom Hagens forsvarer klaget inn politiets ransaking av Hagens bolig. Men Nedre Romerike tingrett gir politiet lov til å fortsette ransakingen.

Hagen har uttrykt ønske om å flytte tilbake i boligen, som ligger i Sloraveien 4 i Lørenskog. Hans forsvarer Svein Holden mente at politiet ikke har lov til å holde på boligen.

Torsdag ettermiddag konkluderte Nedre Romerike tingrett med at drapsetterforskerne får lov til å fortsette ransakingen.

Politiet mener at boligen er åsted for drap og ønsker derfor å holde på huset. De har henvist til straffeprosesslovens punkt om såkalt tredjemannsransaking.

Tidligere denne uken ble det klart at Hagens forsvarer, Svein Holden, tok politiets beslutning til retten.

– Vi gjennomfører denne ransakingen for å finne spor på steder hvor fornærmede Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg, har påtaleansvarlig Haris Hrenovica uttalt.

– Vi ga retten et tilsvar i går. Nå er spørsmålet behandlet, og vi konstaterer at domstolen er enig med påtalemyndigheten i at vilkårene for ransaking, som besluttet av påtalemyndigheten 8. mai, er oppfylt, fortsetter Hrenovica.

Øst politidistrikt understreker at en tredjemannsransakingen i dette tilfellet gjøres på åstedet for en alvorlig straffbar handling. Undersøkelsene er ledd i etterforskingen av hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

– Formålet med etterforskningen er å bringe klarhet i hva som har skjedd, hvordan, hvem som står bak, og hva som er motivet. Politiet søker etter bevis både for og imot enkeltpersoners skyld, og i en bred og objektiv etterforskning er en viktig oppgave for politiet også å ivareta fornærmedes rettsvern, sier Hrenovica.