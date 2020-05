Pappa Haaland: – Blir en mental prøve for Erling

Ni mål og to målgivende pasninger på åtte kamper i Bundesligaen.

Erling Braut Haaland trengte bare 56 minutter per ligascoring før all fotball ble satt på vent for drøye to måneder siden.

Når 19-åringen løper ut på et folketomt Signal Iduna Park klokka 15.30 lørdag - til lokalderby mot Schalke 04 - har det gått 66 dager siden forrige kamp (0-2-tap mot PSG i Champions League).

Pappa Alfie Haaland sier sønnen har mye overskudd som skal ut.

– Han er veldig gira på å komme i gang og gleder seg, sier han.

Bor på luksushotell

Far og sønn Haaland har ikke møttes siden hjemmekampen mot PSG 22. februar, da Erling senket det franske stjernegalleriet med to scoringer i 2-1-seieren.

– Hvordan har han håndtert å være såpass mye alene?

– Jeg er ikke der på hver kamp, men han klarer seg stort sett selv. Det har gått veldig bra, sier senior.

Denne uka har Braut Haaland og lagkameratene bodd på 4-stjernershotellet LŽArrivée, der de holdes atskilt fra familie og venner foran gjenoppstarten av sesongen lørdag.

Dortmund har samtidig hentet inn psykologen Philipp Laux tidligere enn planlagt, for å hjelpe spillerne å håndtere endringene i hverdagen.

– Hva har Erling sagt om ham?

– At han virker å være en fin fyr. Han kan være knapp i svarene til meg også, sier Alfie Haaland og flirer.

HERJET: Erling Braut Haaland har tatt Bundesliga med storm etter overgangen fra Red Bull Salzburg. Foto: Wolfgang Rattay

Selv han han også kommet med noen faderlige råd om hvordan Erling kan få ut sitt beste, selv uten drahjelp fra «Den Gule Veggen».

Etter 0-2-tapet mot PSG i Paris, der man kunne høre spillerne rope til hverandre ute på banen, beskrev Braut Haaland den manglende atmosfæren som «forferdelig».

– Da var det veldig nytt med koronasituasjonen, og om det skulle være publikum eller ikke. Nå har de hatt to måneder på å forberede seg på det. Jeg har sagt til Erling at han bare må forestille seg at det er fullt på tribunen. Det blir en mental prøve, men jeg tror det å være tilbake i kamp vil overskygge den manglende stemningen, sier Alfie Haaland.

Splittet om fotballoppstart

Matchvinnerscoringer i derbykampene mot Schalke 04 er gjerne ensbetydende med evigvarende heltestatus.

Men denne gangen er rammen rundt storoppgjøret ganske fraværende i Tyskland. Ifølge Dortmund-reporter Jürgen Koers i lokalavisa Ruhr Nachrichten - som er en av få journalister som skal dekke kampen ringside - er mange skeptiske til at fotballen skal starte opp igjen.

– En del kritikere skyldes nok litt forutinntatte holdninger mot fotballspillere og det privilegerte livet deres. Toppfotballen i Tyskland var veldig tidlig ute med spørsmål om å starte opp igjen mens resten av nasjonen var i nedstengning. Folk er splittet i synet på at fotballoppstarten, sier han.

FRYKTET DUO: Sammen med Jadon Sancho er Braut Haaland en fryktet angrepsduo. Foto: Sascha Schuermann

Noen splittelse er det ikke i synet på Erling Braut Haaland, som har vært en megasuksess siden overgangen i januar. Hvis målformen fortsetter i de gjenværende ni serierundene, kan klubbens første ligatittel siden 2012 være innen rekkevidde. For øyeblikket leder Bayern München med fire poeng.

– Jeg er ganske spent på hvordan Haaland tilpasser seg situasjonen. Han har uttalt at han trenger brølet fra tribunen, at det motiverer ham. I bortekampen mot PSG virket det som de unge spillerne, som Haaland og Sancho, fikk problemer med den uvanlige atmosfæren.

– Men Erling er allerede en helt her. Folk har begynt å telle antallet dager siden siste scoring nå, på fleip. Hvis han scorer vinnermålet i derbyet, blir det aldri glemt, sier Koers.

Runar Skrøvset fra den norske Bundesliga-podden «Dritte Halbzeit» mener lørdagens derby også byr på en unik mulighet.

– Den kampen vil man snakke om og huske om ti år, 20 år, 50 år. Den vil leve videre, den dagen «Den Gule Veggen» sto tom og stadion hadde 80 000 ledige plasser i et derby, sier han.

– Vil en matchvinnerscoring mot Schalke 04 sikre heltestatusen?

– Ja, det tror jeg. Braut Haaland har hatt en utrolig start, men hvis det er er én kamp som virkelig skaper de store legendene i Dortmund og Schalke 04, så er det disse derbyene. En avgjørende scoring mot Schalke teller mer enn en avgjørende scoring i en kvartfinale i Champions League eller mot Bayern München, sier Skrøvset.