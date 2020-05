Biden – en varslet katastrofe

For politikere er det visse inntrykk som, når de først har festet seg, er vanskelige å bli kvitt. Barry Goldwater var gal. Jimmy Carter veik. George W. Bush dum, og Hillary Clinton korrupt. Få eller ingen av disse karakteristikkene kvalifiserte trolig som dekkende beskrivelser av personene, men mange velgere satt likevel igjen med slike inntrykk da det var dags for å utpeke en president. Og for de fleste på listen var inntrykket med å sikre valgtap fordi motstanderen lykkes i å få nok velgere til å tvile.

Joe Biden er gammel, og kanskje senil. Totalt ute av stand til å lede USA. Eller er han egentlig det? Den aldrende eks-senatoren og tidligere visepresidenten er riktignok 77 år gammel, og ville blitt den eldste presidenten i historien. Han glemmer gjerne et ord her og der, eller tar verbale snarveier med å svelge relativt viktige biter for å sette sammen fullstendige setninger. Akkurat nok til at man begynner å tvile.

Forhåpentligvis er den erfarne politikeren ved sine fulle fem, og ville klart å lede USA med stødig hånd i fire år. Det betyr imidlertid egentlig ingenting, for Donald Trump har for lengst klart å etablere «senil-inntrykket» som en sannhet blant sine egne, og kanskje som en halvsannhet blant en del Bernie Sanders-tilhengere. I et land der presidentvalget fort blir avgjort av noen titusentalls stemmer, kan det å innføre pittelitt tvil være akkurat nok. For Trump var det effektiv medisin mot «korrupte Hillary Clinton».

HimToo?

Joe Biden er etter alle solemerker en mann med integritet. Å høre Biden snakke om sin avdøde sønn Beau eller sitt broderlige forhold til Barack Obama, kan røre enhver. Fyren bryr seg om sine medmennesker, og sammen med Obama overså han i et Hvite hus som unngikk voldsomme personskandaler i åtte år. Å sette en slik «hel ved»-kandidat opp mot Donald Trump virket som et lurt grep av demokratene.

Helt til Tara Reade-anklagene mot Biden nylig dukket opp igjen. Den tidligere ansatte fra tiden som senator, har anklaget Biden for å antaste henne på jobben i 1993. Det er ingen håndfaste bevis for at dette skjedde utover at Reades bror bekrefter at hun fortalte han om overgrepet rett etter at det ifølge henne hadde funnet sted. Likevel skapes det tvil når slike anklager dukker opp. Og tvilen gror fort for Biden, som gjerne gir klemmer både på passende, og i mindre passende lag.

Denne tvilen hjelper ikke akkurat demokratene i kampen mot en president som har gått gjennom et titalls anklager om seksuell trakassering, noe han til og med har innrømmet på kamera, og likevel overlevd politisk.

Change you can't believe in?

Da Barack Obama gikk til valg i 2008 brukte han slagordet «Change we can believe in». Denne tilnærmingen traff ikke bare demokrater, men også millioner av republikanere. Amerikanerne lot seg trollbinde av Obama fordi de var lei av brutte løfter fra politikere, som blant annet hadde ført til økt ulikhet, svak reallønnsvekst, svindyre kriger i utlandet og en voldsom polarisering. Senatoren fra Illinois tegnet et radikalt, nytt alternativ. Noe enkelt, lite detaljert, men inspirerende. Ikke så helt ulikt det Trump gjorde overfor republikanske velgere i 2016.

Det gjør ikke Biden. Jeg er neimen ikke sikker på hva demokratenes presidentkandidat tilbyr egentlig. Slagordet hans er, «Våre beste dager ligger foran oss». Javel? Det er et ufattelig merkelig slagord som ikke sier noe om hva du, som en mulig velger, skal gjøre. Inget «call to action», som man sier innen digital markedsføring. Biden har, i likhet med Hillary Clinton, mange detaljerte planer. Han kan D.C., og han ville nok vært betydelig mer effektiv i møte med kongressen enn hva Trump har vært. Men en hovedutfordring for Biden er at han først og fremst selger seg selv som et alternativ til Trump. Ikke ved å tegne en ny retning for USA, men ved å tegne noen andre enn Trump i Det hvite hus. Hvem som helst, bare ikke Donald.

Historiske Biden?

Demokratene hadde tre lange år med Trump bak roret til å finne en verdig motstander. De burde ha klart å finne en ung kvinne som kunne tegnet en ny retning for USA, som kunne ha inspirert velgere til å stemme på demokratene for andre grunner enn å være motstandere av den sittende presidenten. Joe Biden holder ikke, rett og slett.

Biden kan fortsatt slå Trump, en historisk upopulær og lite kompetent leder som trolig vil gå til valg med over hundretusen døde borgere fra Covid-19 og økonomiske katastrofetall uten like. Men det blir trolig ikke en seier fordi Joe Biden er Joe Biden.

Det beste demokraten nå kan gjøre er å velge en inspirerende visepresidentkandidat som kan ta over i 2024, eller før. For en spesielt minneverdig presidentkandidat er han ikke selv.