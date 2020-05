– Disse fire store krisene truer verden

Koronapandemien har snart tatt livet av 300.000 mennesker verden over, og har endret livene til store deler av verdens befolkning.



Men hvor alvorlig er situasjonen egentlig sammenlignet med andre store kriser?

Ikke spesielt alvorlig, skal man tro antropolog, evolusjonsbiolog, professor og Pulitzer-vinnende forfatter Jared Diamond, hvis seneste bok «Upheaval» handler om nettopp hvordan folk gjennom historien har taklet store kriser.

I et nytt intervju i Fredrik Skavlans intervjuserie «SKAVLAN + 1», skisserer Diamond derimot fire andre scenarier som kan ta knekken på verden og menneskeheten.

Atomkrise, klimaendringer og ulikhet

– Det er bare én ting som kan drepe oss alle i løpet av tre måneder, og det er så klart en atomkrise. Det er det som ville drept flest mennesker på kortest tid, begynner professoren.

– Noe som ville drept mange mennesker, men så ødelagt potensialet for de overlevende, er klimaendringer. Det er nummer to. Den tredje risikoen er ressursutarming, fortsetter han.

Det siste punktet handler om hvordan verdens ressurser er fordelt.

– Den fjerde risikoen er verdens ulikheter. Det finnes rike land og det finnes fattige land. For 50 år siden var det bærekraftig. Men nå, med globaliseringen, kan folk i fattige land finne fram mobilen og se hvordan livet er i Sverige eller USA, og det gjør dem sinte. De kan gå ombord på fly eller båter og de kan ankomme rike land, spesielt i Europa. Derfor ser jeg på ulikhet som den siste av de fire farene som truer verden.

– Pandemier er en bagatell

EN BAGATELL: Professor Jared Diamond mener menneskeheten har større ting å bekymre seg over enn koronaviruset. Foto: Dan Petter Neegaard

På spørsmål om hvorfor pandemier ikke er blant de fire store krisene, svarer Diamond at tallene for hvor mange som potensielt vil dø av en smittsom sykdom er relativt lave.

– Jeg nevner ikke pandemier her fordi sammenlignet med atomfaren, klimaendringer, overforbruk av ressurser og ulikhet, så er pandemier en bagatell.

– Per nå har verden 7,7 milliarder mennesker. La oss si at COVID-19 dreper to prosent av oss. Da dreper det 154 millioner av oss. Men da gjenstår det fortsatt 7,546 milliarder mennesker i verden. Det er nok til at menneskeheten fortsetter, forklarer han.

Selv om Diamond bruker begrepet «bagatell» om koronakrisen, ser han også saken fra flere sider.

– Det er ikke en bagatell for menneskene som dør av det, og ikke for mine tre kjære venner som døde forrige uke. Men sammenlignet med noe som kan drepe 7,7 milliarder av oss er det en bagatell. Men det er en bagatell med store konsekvenser, for her er det endelig en bagatell som overbeviser alle i hele verden om at vi er i samme båt og at vi må ta felles grep.

– Dumme som betviler klimaendringer

Evolusjonsbiologen tror at mennesker i fremtiden ikke kommer til å se tilbake på 2020 med pandemi i fokus.

– Om 200 år tror jeg at folk vil se tilbake og si «Hvorfor var de menneskene som levde i 2020 så dumme at de diskuterte klimaendringer? Var det ikke innlysende?» Det er det de kommer til å si 200 år fra nå.

– Er du en pessimist?

– Nei, jeg er en forsiktig optimist. Dette er hvorfor jeg er forsiktig optimistisk: Hvis faren vi stod overfor i verden var en stor asteroide, som den som drepte alle dinosaurene, som raste mot oss på kollisjonskurs så ville det ikke være noe vi kunne gjøre med det. Men farene vi står overfor er ikke en stor asteroide. Alle de store farene er farer som vi mennesker har forårsaket. Fordi det er vi som forårsaker dem, kan vi også velge å slutte å forårsake dem. Derfor sier jeg at jeg er en forsiktig optimist.

