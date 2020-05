Johaug nominert til utsatt Egebergs ærespris

Saken oppdateres

Leder av komitéen som deler ut Egebergs ærespris, tidligere idrettspresident Børre Rognlien, forteller nemlig til TV 2 at det ikke er aktuelt å «dele ut prisen digitalt», og at prisen, som vanligvis deles ut på våren, først vil bli delt ut senere i 2020 når begrensningene på hvor mange som kan samles blir myknet opp.

Rognlien ville ikke bekrefte identiteten på de nominerte, «jeg kan si at vi har mange gode kandidater», men TV 2 får bekreftet fra medieansvarlig i skiforbundet at Johaug er nominert.

– Ja, det ble vedtatt av Skistyret i mars i år, skriver Gro Eide i en SMS.

Kontroversiell nominasjon

Særeforbund, kretser og klubber kan nominere utøvere til en av norsk idretts aller mest prestisjetunge priser, og det har nå altså skiforbundet gjort.

Ved siden av Rognlien, består juryen av Brit Pettersen Tofte, tidligere OL-mester i stafett i langrenn, og tidligere viseidrettspresident Odd-Roar Thorsen.

I 2019 tok Johaug hele tre gull i VM i Seefeld, og hun tok i tillegg NM-gull på 10 000 meter på Hamar og gull i NM i terrengløp i fjor høst.

Nominasjonen av Johaug er ikke ukontroversiell, da flere kommentatorer og eksperter har tatt til orde for at prisen ikke bør deles ut til en utøver med en dopingdom.

Et av de fire hovedkriteriene for å vinne prisen er nemlig at «kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier».

TV 2s langrennsekspert mener nominasjonen er helt riktig.

– Mitt syn er at det er 100 prosent soleklart riktig at hun er nominert. Hadde hun ikke blitt trodd på at hun hadde brukt et forbudt stoff ved en feil, og at hun hadde fått en fordel av det, så hadde det vært helt motsatt. Da hadde det vært helt uaktuelt. Når hun er trodd på forklaringen om at det var en tabbe, og at det er bevist at hun ikke har en fordel, så må man forholde seg til det. Det er 100 prosent klart at verdens beste skiløper og en utøver i norgestoppen i friidrett skal nomineres, sier han.

– Tror du hun får prisen?

– Om hun ikke får den nå, må hun få den senere. Det har vel knapt eksistert en klarere kandidat.

Juristen og dopingeksperten Robin MacKenzie-Robinson har tidligere uttalt at Johaugs dopingutestengelse gjør at hun ikke bør kunne får Egebergs Ærespris.

– Det burde være selvforklarende at det ikke er mulig å forene en dopingdom med en ærespris når det er mer enn sportslige kriterier som vektlegges, sa han til Aftenposten i fjor.

TV 2 har vært i kontakt med MacKenzie-Robinson, som sier han står for uttalelsen også i dag.