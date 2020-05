Varmen kommer tilbake

Er du lei av kulde, sludd og snø? Da har meteorologen gode nyheter til deg, i hvert fall slik det ser ut nå.

Neste uke kommer et høytrykk fra Biscayabukta utenfor Frankrike mot Skandinavia og brer seg over Sør-Norge.

Det betyr sol og varmere temperaturer.

Over 20 grader

– Inn mot neste helg ser temperaturene ut til å passere 20 grader flere steder i Sør-Norge, både øst, sør og vest, sier vakthavende meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo til TV 2.

I Trøndelag kan temperaturene komme opp i 15 grader.

Slik det ser ut nå, ser det også ut til at det ikke blir noe nedbør i Sør-Norge.

Samtidig som høytrykket kommer inn over Sør-Norge, går et lavtrykk mot Island og videre nordover i Grønlandshavet. Det er kombinasjonen av høytrykket og lavtrykket som fører til midlere luftmasser over Skandinavia, forklarer Bergheim.

Varmere også i nord

Nettopp på grunn av lavtrykket, er det usikkert om det kommer nedbør i Nord-Norge neste uke. Det har mye å si for om hvordan temperaturene blir.

– Det er vanskelig å anslå temperaturer i Nord-Norge, annet enn at de er stigende, sier Bergheim.

Ifølge Storm ligger det i for eksempel Bodø an til å bli 10 grader, mot dagens 2 grader. Også i Tromsø ligger det an til å bli opp mot 10 grader, mot dagens 3 grader. 10 grader ser det også ut til å bli i Kirkenes neste helg.

Det er imidlertid lenge neste til helg, så Bergheim sier at det ikke er grunn til å ta helt av ennå.

– Jeg blir ikke overrasket om det snur, men det er i hvert fall et håp, og det er ser realistisk ut, sier meteorologen.

Stor fare for flom

Det er nettopp på grunn av de stigende temperaturene at NVE farsler om stor vårflom.

I Nord-Norge er sannsynligheten for vårflom aller størst, med opp mot 95 prosent sannsynlighet, skriver direktoratet i vårflomanalysen.

Med stor vårflom menes flom på oransje nivå, som kan medføre alvorlige skader.

I Trøndelag er det flere vassdrag som har opp mot 90 prosent sannsynlighet for flom, og i Sør-Norge er det 75 prosent sannsynlighet for stor flom i Gudbrandsdalslågen ved Losna. Det samme gjelder i høyereliggende deler av andre vassdrag på Østlandet.