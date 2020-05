Lederkampen blusser opp igjen

Korona-krisen har blitt en «gamechanger» for lederkampen i Venstre.

Nå er kvinnene for alvor med i racet om å bli leder i Venstre.

En rekke fylkesledere mener Venstre-statsrådene Guri Melby og Iselin Nybø er blitt langt mer synlige under den nasjonale unntakstilstanden, og dermed har styrket sine muligheter for å ta over for Trine Skei Grande som partileder.

– Melby en av de mest egenede

Blant de som nå løfter frem Melby, er Oslo Venstre.

Fylkesleder Grunde Kreken Almeland er også statssekretær for Guri Melby i regjering. Det er derfor nestleder Haakon Riekeles som uttaler seg om saken.

– Kan Guri Melby bli ny leder i Venstre?

– Det kan hun absolutt. Hun er absolutt en av dem som ligger sterkest an til å bli det, sier Riekeles og legger til:

– Oslo Venstre mener at hun er en av de som er helt klart mest egnet til det.

Fylkesnestlederen fremhever at Melby er faglig dyktig på kunnskapsfeltet, og at hun er god på å kommunisere.

HYLLE MELBY: Haakon Riekeles, nestleder i Oslo Venstre Foto: Venstre

– Hun er også en dyktig miljøpolitiker. Vi i Oslo Venstre har lenge visst at hun har vært god på å styre. Hun har vært byråd her i Oslo, og nå får hun vist seg fram fra en nasjonal arena i en krevende tid, og hun gjør det på en glimrende måte, sier Riekeles.

Unge Venstre: – Melby kan bli leder

Også nestleder i Unge Venstre, Ane Breivik, skryter av kunnskapsministeren.

– Hun har markert seg som en tydelig, handlekraftig og en utrolig dyktig politiker for Venstre, sier Breivik.

I forrige innspillsrunde, i fjor høst, spilte Unge Venstre inn Sveinung Rotevatn som leder, Melby som 1.nestleder og Iselin Nybø som 2.nestleder. Breivik mener nå Melby har styrket seg.

– Kan Guri Melby bli leder i Venstre?

– Ja, det vil jeg si.

– Hvorfor spilte dere ikke inn Abid Raja?

– Jeg tenker vi har ganske mange flinke folk i Venstre. Det er et luksusproblem å velge hvem man vil spille inn til ledelsen, men akkurat de tre mener jeg har bekreftet hvorfor vi spilte dem inn, gjennom sin virksomhet i regjeringen, sier Breivik.

Breivik sier Unge Venstre fortsatt mener ledelsen bør bestå av Rotevatn, Melby og Nybø. Dermed ønsker de at Raja vrakes som nestleder.

MENER MELBY HAR STYRKET SEG: Nestleder i Unge Venstre, Ane Breivik, tror Guri Melby kan bli leder i Venstre. Foto: Erika Melhus/Venstre

– Tilvenningsproblemer for Raja

Venstre har flere lederkandidater i regjering: Kulturminister Abid Raja og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Det er disse valgkomiteen innstilte som nye nestledere under Trine Skei Grande, før Grande brått bestemte seg for å ikke ta gjenvalg og dermed satte i gang lederkabalen på nytt.

– Opplever du at alle lederkandidatene i regjering har styrket seg i like stor grad?

– Nei. Guri er nok den som har utmerket seg mest. Alle statsrådene har gjort en god jobb. Noen har vært ekstra synlige. Så skal vi være et parti som ikke bare er aktuell i koronatider, og da er kunnskapsfeltet viktig, men også klimafeltet og næringsfeltet er viktig for Venstre, sier Riekeles.

– Hvordan opplever du at Raja har prestert som kulturminister?

– Det er en krevende rolle for han å komme inn i en i en så vanskelig tid. Det har kanskje vist seg å være noen tilvenningsproblemer. Jeg håper på en stigende formkurve.

STIGENDE FORMKURVE: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja skaper ikke bare begeistring i eget parti. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB Scanpix

– Har han bidratt positivt til partiet?

– Han bidrar positivt med friske utspill. Det er noe partiet trenger, så er det kanskje andre ting han ikke er så god på.

– Hva da?

– Når en er god på friske utspill så er det ikke alltid det er så godt forankret. Nå er han i en ny virkelighet som statsråd og skal representere hele regjeringens politikk, men det har nok vært en læringskurve for han i en så krevende tid.

Kulturminister Abid Raja har valgt å gi følgende skriftlige kommentar til uttalelsene:

– Ærlig talt, landet vårt er i en krise. Jeg har fullt fokus på å hjelpe min sektor; kulturen, frivilligheten og idretten. Vi i regjeringen skal få landet gjennom denne krisen, det er også mitt fokus. Jeg vil derfor anbefale Oslo Venstres representant å holde sine personrelaterte utspill unna media. Det å ta opp disse spørsmålene opp i offentligheten mens landet gjennomgår koronatiltak er relativt uskjønnsomt. De som har noe på hjertet de bare må få luftet ut, bør sende sine vitnesbyrd til valgkomiteen.

– Har styrket seg betydelig

Fylkesleder, Kjartan Alexander Lunde, i Rogaland Venstre mener Nybø har fått vist seg fram gjennom rollen som visestatsminister og næringsminister, under koronakrisen.

– Iselin har styrket seg betydelig, sier Lunde til TV 2.

Rogaland Venstre spilte inn Iselin Nybø formelt i forrige uke, men allerede samme dag som Skei Grandes avgang ble kjent lanserte fylkeslaget Nybø som en lederkandidat.

Nybø selv tar lanseringen fra hennes eget fylkeslag med lave skuldre.

– Jeg stiller meg til disposisjon slik at partiet kan bruke meg til det de ønsker å bruke meg til, sier Nybø.

FORESLÅTT: Rogaland Venstre er det eneste fylkeslaget som til nå har levert inn et revidert innspill til valgkomiteen. Der har de foreslått næringsminister Iselin Nybø som partileder. Fylkeslagene har frist i juni for å spille inn på ny. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

I skyggen

Leder i Innlandet Venstre, Skjur Skjæveland mener alle de Venstre-statsrådene har gjort en god jobb.

– Særlig Guri Melby og Iselin Nybø, som har vært mindre kjent, har nå fått muligheten til å vise seg frem, sier Skjæveland.

Også i Trøndelag skryter fylkeslederen over statsrådene, men har merket seg at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn har kommet noe mer i skyggen.

– Under denne unntakstilstanden med virusutbruddet har ikke klima vært den saken pressen har fokusert mest på. Dermed har ikke Sveinung vært så synlig som de andre tre statsrådene, selv om han er like flink og klima er en viktig sak, sier fylkesleder Tove Eivindsen.

FLYTTET ISKANTEN SØR: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Ole Berg-rusten/NTB scanpix

Rotevatn har denne våren hatt forvaltningsplanen for Barentshavet som sin største sak, hvor han lyktes med å få regjeringen med på å flytte den såkalte iskanten sørover. Han mener alle de fire statsrådene jobber godt sammen i regjering.

– Jeg jobber godt sammen med både Guri, Iselin og Abid i regjering. Vi er et bra lag, og det har vært viktig i en spesiell tid for regjeringen - og for partiet vårt, sier Rotevatn til TV 2.

Etter det TV 2 forstår blir en ny dato for Venstres landsmøte spriket neste uke. Landsmøtet skal etter planen avholdes i høst.

Valgkomiteens innstilling skal være klar senest en måned før landsmøtet.

Guri Melby vil ikke kommentere saken.