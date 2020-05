– Usikker på om jeg vil kalle det priskrig

I år som i fjor kuttes prisene på diverse varer inn mot 17. mai-feiringen. I år blir feiringen annerledes enn det vi er vant med, men butikkjedene tror folk uansett vil kose seg med pølser og is.

Det er en kjent sak at det er en knalltøff priskonkurranse inn mot høytider.

Hos de fleste kjedene opererer man nå med norske flagg ned mot én krone. En klassiker, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, som kan fortelle at Coops lavpriskjede Extra satte ned flagget til én krone for over en uke siden.

– Selv om vi ikke får gått i tog i år, håper og tror vi at folk skal få nok flagg til å feire nasjonaldagen, sier han til TV 2.

Også i Kiwi operer man med norske flagg til én krone.

– Det stemmer. Utover dette, har flere typiske 17. mai-produkter fått nye og lavere priser, sier Kristine Aakvaag Arvin.

Følger tett med på konkurrentene

I en tøff konkurranse med konkurrentene, justerer man prisene daglig etter hverandre, forteller Kristiansen.

– I lang tid har det vært debattert frem og tilbake om priskrigen er forenelig med situasjonen vi er i med koronasmitte, med tanke på hamstring. Om det er en priskrig er jeg usikker på om jeg vil kalle det, men det er mange varer som settes ned hos de fleste aktørene. Det kan fremdeles skje justeringer, og i Extra følger vi tett med på hva konkurrentene gjør, sier han.

– Selv om vi er i en spesiell situasjon nå, er ikke konkurransen spesiell. Den er tøff som vanlig, og spesielt inn mot høytider, legger han til.

– Ikke gamble med å vente handlingen

– Bør man vente lengst mulig med å handle for å få de beste prisene, da?

– Det er umulig å si. Prisjustering skjer hver eneste dag, men jeg anbefaler å ikke gamble med å vente. Du får en god pris nå, uansett. Vi oppfordrer til å begynne å planlegge nasjonaldagen allerede nå, og bruke dagene før den store dagen til å handle, forteller han.

Videre oppfordrer Kristiansen til å bruke hele åpningstiden til butikkene, og ikke samles på det samme tidspunktet. Dette for å redusere smittefaren.

– I tillegg oppfordrer vi til å ha god avstand seg imellom når man handler, slik man ikke klumper seg sammen. Smittefare er ikke over, og vi må være like flinke i tiden som kommer som vi har vært til noe. Kundene har vært flinke til å vise hensyn til hverandre og ansatte.

Stor pågang

Hos Kiwi har man nylig satt ned prisene på 200 av deres mest solgte varer med 20 prosent frem til 15. juni. Koronastiuasjonen har ført til stor pågang i butikkene til Kiwi, blant annet fordi folk reiser mindre, spiser mer hjemme og handler alle varene i Norge.

– Det er klart 17. mai-feiringen påvirkes av situasjonen, men hvordan det eventuelt påvirker hvilke varer folk handler er litt for tidlig å si. Vi tror de kommer til å kose seg med is og pølser i år også, sier Alvin til TV 2.

Skal sørge for festmat

Også Rema 1000 forteller at trafikken vil øke inn mot nasjonaldagen.

– Men vi ser at kundene har tilpasset seg den nye normalen. Jeg håper og tror at folk har planlagt handelen godt slik at vi fortsatt unngår trengsel i butikk, sier Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000.

De regner med å selge mye av det samme som de andre aktørene.

– Det blir nok mindre restaurant- og kaféspising i år, og siden dagligvare har tatt mye trafikk fra svenskehandelen, så vi regner vi med å selge mer grillmat, iskrem, pølser, brus og lignende. Dette blir en uvanlig 17. mai for oss og alle andre, men vi skal gjøre vårt for at det norske folk får deilig festmat uten at lommeboka lider.

Dette er prisene Kiwi operer med torsdag formiddag:

Idun pølsesennep 490g: 9,90 kroner. (Ned 3,60,- siden 1. mai)

Freia Twist 330g: 58,90,-. (Ned 16,-)

Tine 3dl Kremfløte: 16,90,- (Ned 1,-)

Idun Tomatketchup 530g: 9,90,- (Ned 2,-)

Hennig Olsen Krone-is Jordbær / sjokolade 6pk.: 18,- (Ned 1,90,-)

Berthas kakebunn 3-delt 370g: 17,90,- (Ned 6,90)

First Price grillribbe krydret 800g: 56,80,- (Ned 22,20,-)

Delikat Potetsalat 600g: 27,90,- (Ned 6,-)

Gilde grillpølser 3x600g: 68,70,- (Ned 5,50,-)

Bjørken kransekake 18 ringer ringer 900g: 97,- (Ned 52,-)

Santa Maria BBQ saus original 355g: 21,50,- (Ned 8,40,-)

PS Sprøstek løk 100g: 9,90,- (Ned 3,-)

