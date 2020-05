Minipavlova til store og små

Pavlova kan gjøres glutenfri og fri for melk hvis du velger for eksempel frisk frukt og iskrem uten melk.

Minipavlova kan du bake i god tid før 17. mai. Oppbevar de på en rist i romtemperatur, eventuelt dekket med et kjøkkenhåndkle eller i en kald stekeovn med døren åpen.

Les igjennom hele oppskriften før du begynner!

Minipavlova med iskrem, salt karamell, eventuelt sjokoladesaus og friske bær. 12-14 stk avhengig av hvor store du lager dem. Du kan også lage som en stor rund kake.

Ingredienser minipavlova:

6 eggehviter, romtempererte

¼ ts salt

250 g fint sukker

1 ss maisennamel

1 ½ ts bringebæreddik, sherryeddik eller hvitvinseddik

Fremgangsmåte:

Viktig at bakebollen er helt ren og fri for fett (gni den eventuelt med litt sitron). Varm stekeovnen 120 grader. Bruk en kjøkkenmaskin og pisk eggehviter og salt til de danner et mykt skum. Øk hastighetene på kjøkkenmaskin og pisk videre til skummet danner stive topper, tilsett sukker litt etter litt. Pisk til blandingen er stiv og blank og alt sukker er oppløst. Sikt inn maisennamel, tilsett eddik og vend lett sammen med en slikkepott.

Legg bakepapir på et stekebrett. Fordel blandingen i en sprøytepose og sprøyt ut til runde små kaker på stekebrettet, eller bruk en skje til minipavlova, høyde ca. 2 cm. Lag gjerne en liten grop på midten til fyllet.

Stek på nederste rille i varm stekeovn (120 grader) i ca. 1 time til minipavlovane er sprø/lys kremfarget. Senk temperaturen til 80 grader, sett stekeovnsdøren på gløtt og stek videre i 50-60 minutter. Vil du ha pavlova litt seig i kjernen, reduser steking med døren på gløtt til 20-30 minutter. NB - steketiden er avhengig av tykkelsen på pavlova.

Ferdig stekt pavlova, skru av stekeovnen og la pavlova stå i stekeovnen til kakene er avkjølt, stekeovnsdøren på gløtt, gjerne natten over. Minipavlovaene pyntes rett før servering. Legg krem eller myk iskrem under bunnene og pynt med friske bær/frukt etter eget ønske.

Ingredienser kaffe- og sjokoladesaus:

(til barn, erstatt kaffe med litt matfløte)

1 dl espresso/sterk kaffe

Ca. 150 g mørk sjokolade

Fremgangsmåte:

Finhakk sjokoladen, hell over varm espresso, rør om til all sjokoladen har løst seg opp. Sett til side og avkjøl i romtemperatur og oppbevar i romtemperatur.