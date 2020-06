Hagens datter sendte SMS til politiet: «Aldri kontakt meg igjen!»

Etter å ha vært i avhør med politiet fikk den yngste av døtrene til Tom og Anne-Elisabeth Hagen nok. Hun mener at politiet ikke oppførte seg redelig. – Forståelig at situasjonen oppleves krevende, svarer politiet.

Etter å ha etterforsket Lørenskog-saken som en kidnapping mer enn et halvt år, bestemte politiet seg for å endre hovedteori. I juni i fjor gikk de ut og sa at Anne-Elisabeth Hagen etter all sannsynlighet var blitt drept.

De tror at den eller de som står bak har forsøkt å iscenesette en kidnapping for å lure politiet.

I slutten av april tok saken en ny vending: Tom Hagen ble pågrepet siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone. Han nekter straffskyld.

SIKTET: Tom Hagen er siktet for drapet på sin egen kone, men retten mener at det ikke er grunn til å mistenke han for dette. Foto: Frode Sunde / TV 2

Lagmannsretten mener at det ikke er skjellig grunn til mistanke. Dermed ble milliardæren løslatt, men politiet har valgt å opprettholde siktelsen.

Flere ganger siden forsvinningen har de tre barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen vært avhørt som vitner.

I fjor høst ble de kalt inn til koordinerte avhør på Kripos i Oslo. De ble bedt om å møte opp samtidig, for så å bli avhørt hver for seg, får TV 2 opplyst.

Mener politiet var uredelige

Hagens barn opplevde avhørene på Kripos, som pågikk i mange timer, som svært ubehagelige. De ble blant annet konfrontert med detaljer om foreldrenes samliv og konflikter som ligger mer enn 25 år tilbake i tid, ifølge TV 2s opplysninger.

I tillegg opplevde de å bli presentert for andre vitners utsagn, som de opplevde som nedsettende overfor foreldrene deres. Dette var utsagn som barna ikke kjente seg igjen i, får TV 2 opplyst.

I tillegg mener den yngste datteren at politiet var uredelige, og at de vridde og vrengte på informasjon, noe hun selv har skrevet i et brev som TV 2 tidligere har gjengitt.

I brevet nevnes ett eksempel: Avhøreren fra politiet skal ha fremlagt et utsagn fra et annet vitne som sa at «det ikke var bra hjemme» hos familien Hagen. Da responderte datteren med: «Var ikke bra hjemme? Det var i alle fall bra når jeg var hjemme».

I gjennomlesingen av avhøret skal datteren ha oppdaget at det sto gjengitt: «Det var ikke bra hjemme».

«Jeg oppfatter at politiet bevisst prøver å manipulere mine utsagn. Derfor ga jeg meg før jeg var ferdig gjennomlest og nektet å fullføre resten av gjennomlesingen, samt å signere», skriver datteren i brevet.

Bistandsadvokat Ståle Kihle reagerer også på denne episoden. Han sier at det er blitt forklart som en misforståelse fra politiets side, men Kihle mener dette underbygger det hans klienter frykter: At politiet har tunnelsyn, og at de har «bestemt seg» for at Tom Hagen er skyldig.

Dette avviser politiet, som sier at de har hatt en bred etterforskning.

Dro i sinne

I det samme avhøret i fjor høst reagerte datteren når politiet foreholdt henne en opplysning som gikk ut på at Tom Hagen skal ha oppfordret barna til å omtale moren med en nedsettende karakteristikk.

Datteren kjente seg ikke igjen i dette og forsøkte å avkrefte påstanden, får TV 2 gjengitt.

I brevet skriver hun:

«I etterkant av avhørene snakket jeg med min søster som kunne fortelle at politiet i hennes avhør bekreftet at JEG hadde sagt at min far hadde oppfordret oss barna til å kalle mamma «XXXXXXX» (nedsettende karakteristikk, red. anm.). Dette er selvfølgelig ikke tilfellet. Sannheten er stikk motsatt. På gjennomlesningen ba jeg om å få høre opptak av den aktuelle påstanden og det er umulig at politiet misforstår meg».

Etter dette forlot datteren avhøret på Kripos i sinne. Politiet ønsket, slik TV 2 forstår det, at hun skulle komme inn og skrive under på avhøret. De tok kontakt med henne på SMS og forsøkte å avtale en tid hun kunne komme.

Dette sto i SMSen

Dette nektet Hagens datter å gå med på. Hun skrev følgende i en SMS:

«Du har sikkert forstått at jeg setter ærlighet temmelig høyt, og at jeg av den grunn ikke ønsker å ha noe som helst å gjøre med mennesker som bevisst lyver og manipulerer. Trodde faktisk at du hadde en viss moral. Vennligst aldri kontakt meg igjen!».

Bistandsadvokat Kihle sier at SMS-en er et resultat av det datteren til Hagen har opplevd som flere ugreie opplevelser i møte med politiet.

– Dette er et utslag av den desperasjonen og fortvilelsen som har oppstått i denne saken. Vedkommende som sender SMS-en, opplever at politiet ikke gjør jobben sin, sier han.

BISTANDSADVOKAT: Ståle Kihle representerer de tre barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Både Tom Hagens søsken og hans tre barn er overbevist om at 70-åringen er uskyldig. Barna vil at helt nye politifolk skal se på saken fordi de mener at dagens etterforskningsledelse har gått seg fast i et blindspor.

Politiet: – Forståelig at situasjonen oppleves krevende

Øst politidistrikt er forelagt SMS-en og opplysningene som kommer frem i denne saken. Politiadvokat Haris Hrenovica skriver følgende i en e-post til TV 2:

– Anne-Elisabeth Hagens nærmeste familie har lenge stått i en vanskelig situasjon, og politiet har stor forståelse for at situasjonen oppleves som krevende. Når politiet etterforsker en så alvorlig sak som denne, er det vanskelig å unngå å iverksette etterforskingsskritt som oppleves som svært belastende for nær familie. De er likevel nødvendige å gjennomføre. Vi etterforsker med det mål å finne Anne-Elisabeth Hagen, avdekke hva som har skjedd – og stille dem som står bak til ansvar.

POLITIADVOKAT: Haris Hrenovica i Øst politidistrikt er påtaleansvarlig i Hagen-saken. Foto: Ørn Borgen / NTB Scanpix

Hrenovica sier at det gjennom hele etterforskingen har vært viktig for politiet å samarbeide med nær familie fordi familien har informasjon som kan belyse saken.

– I den fasen etterforskingen er nå, er det begrenset hva politiet kan dele av informasjon om vårt arbeid, men vi utelukker ikke at vi i en senere fase vil kunne utdype overfor nær familie noen av de etterforskingsskrittene vi har funnet nødvendig å foreta. Det fordrer imidlertid at informasjon som i dag er taushetsbelagt eller klausulert kan frigis uten at det vil skade den videre etterforskingen, og muligheten til å oppklare saken. Politiet ønsker imidlertid ikke å føre en dialog med familien gjennom TV2, og har ingen flere kommentarer.