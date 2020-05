De var det ultimate taperlaget. Nå har vinden snudd

Da Ítróttarfelag Fuglafjarðar (ÍF) lørdag slo Skála var det deres første seier siden 29. april 2019. Det siste året har vært tøft for laget som endte desidert sist på tabellen forrige sesong.

Hans Jørgen Djurhuus kom i april 2019 inn i trenerteamet og ble sjokkert over formen til spillerne.

Han satte straks i gang med harde treninger, noe som gikk ut over seriespillet. Men det måtte til.

– Flere av spillerne var i dårlig form. Noen av dem hadde ikke startet å trene før litt over en måned før serien startet. Vi måtte trene hardt samtidig som vi spilte kamper i helgene, noe som nesten var umulig å kombinere.

Laget skulle egentlig rykket ned etter forrige sesong. ÍF havnet desidert sist på tabellen med seks poeng av 81 mulige. 23 tap, tre uavgjorte og én seier var fasit da sesongen var over, men de ble reddet av en regel som hindret dem i å rykke ned.

På nivået under var det nemlig reservelagene til toppserielag som hadde sikret seg opprykksplassene. Reservelagene kan ikke spille i samme divisjon som førstelagene, dermed var det ingen lag som rykket ned.

Djuurhus har fått med seg Ólavur Larsen i trenerteamet, begge to er ansatt som hovedtrenere og deler på ansvaret. Lørdag fikk de betalt for en knallhard sesongoppkjøring.

– Det er samme klubb som i fjor, men et helt annet lag. Vi har nesten trent seks ganger i uken siden 28. november. Jeg er overbevist om at det er hard trening som må til. Spillerne har løpt i fjellene for å få inn i hodet at det skal kjempes. Spillemessig har vi fokusert på det defensive, vi kan ikke slippe inn 81 mål i år også, det er katastrofalt, sier Djurhuus til TV 2.

Serbisk trio skal skyte dem oppover på tabellen.

Klubben trengte også nye spillere. Djurhuus og Larsen har hentet flere nye, blant annet tre serbere som ikke brukte lang tid på å vise seg frem i første seriekamp.

Filip Djordjevic har allerede nesten ti år bak seg på øygruppa i klubbene Klaksvik og Víkingur. Miloš Budaković har seriekamper på Serbias høyeste nivå og ble hentet fra TB. Sistemann inn var Uroš Stojanov som ble hentet fra thailandsk fotball.

–– Det har vært en lang og hard kamp for å få på plass de spillerne vi ville ha. Men jeg føler vi har klart det. Det var viktig for oss å få inn noen profiler. Filip har prestert i mange år og Miloš har vært en av ligaens beste keepere de siste årene. Dette er to store profiler som vi trengte, sier Larsen.

Stojanov var et mer uskrevet blad for trenerteamet. De fikk ham anbefalt av en agent og fant fort ut at det var en spiller de ønsket til laget. Serberen har de siste sesongene bøttet inn mål i Thailand. På lørdag scoret han to mål i debuten sin.

–– ÍF har ikke hatt en ren spiss på mange år. De har brukt omskolerte kantspillere. Vi lette godt og lenge i to-tre måneder, men da Stojanov var interessert i en overgang var vi raske med å hente ham.

MÅLMASKIN: Uroš Stojanov har scoret mye mål i de fleste klubbene han har vært innom.

Stjernespilleren jobber som gartner

Stojanov er 31 år gammel og har spilt i seks forskjellige land. Serbia, Montenegro, Bosnia, Kypros og Thailand. I årets første kamp scoret han to mål, noe som var kjærkommet for laget som i fjor scoret 27 mål på 27 kamper, noe som er færre enn hva ligaens toppscorer Klæmint Olsen scoret på egenhånd.

–– En agent tok kontakt med meg og lurte på om Færøyene kunne være et interessant steg i karrieren. Jeg likte ideen om et eventyr, så jeg brukte ikke lang tid på å takke ja, sier Stojanov til TV 2.

Men den første tiden på Færøyene har vært tøff for den store spissen. Konen skulle etter planen komme i mars, men reiserestriksjoner på grunn av koronaviruset har gjort det vanskelig enn så lenge.

Klimaet var også en utfordring for ligaens toppscorer. Han blir heller ikke rik av å spille i Betri Deildin, ved siden av fotballen har han fått jobb som gartner i byen.

–- Ingen forventer noe av oss i år. Så det var veldig godt å få en seier i første kamp. Forrige sesong var helt forferdelig for laget, og jeg håper at jeg kan bidra til at dette året blir annerledes, sier han.