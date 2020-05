Det blir Norgesferie på de aller fleste av oss i år. Det betyr at veldig mange skal bruke bilen i ferien.

Men hva er egentlig den optimale feriebilen? Har du mange unger/stor familie og dessuten bruk for god bagasjeplass, er det ikke så mange biler som fungerer så bra som Ford Tourneo Custom.

Dette er rett og slett en av Norges største familiebiler. Det som startet livet sitt som en varebil, har i denne utgaven blitt en personbil med åtte seter, pluss god plass til bagasje.

Nå har den også fått en interessant nyhet. Ford har ikke akkurat vært spesielt tidlig ute med elektrifisering av modellutvalget sitt, men nå kommer det for fullt.

Blant modellene som har blitt ladbar hybrid er også Tourneo Custom. Nå skal vi finne ut hvordan det fungerer.

Ford lanserer nå sin Tourneo Custom som ladbar hybrid.

Hva er nytt?

Ford har gått for en interessant løsning her. Den digre bilen har en drivlinje bestående av en 1-liters motor på 125 hestekrefter og en elmotor som yter 126 hk. Dette er en seriehybrid, det betyr at bilen er drevet av elmotoren, som lades av bensinmotoren. Batteripakken er på 13,6 kWt. Den offisielle rekkevidden på strøm er oppgitt til 43 kilometer, mens drivstofforbruket er 0,27 liter/mil. Det siste vet alle som har vært borti en ladbar hybrid at det er smart å ta med en klype salt.

Ut over dette fikk Tourneo Custom en større oppgradering i fjor. Seteløsningen er smart, selv om den ikke er like bra som på de beste flerbruksbilene. Du kan snu setene og også ta dem ut hvis du ønsker. Dessuten har Ford pyntet på både eksteriør og interiør. Bilen har også mye utstyr, både luksus/komfort og sikkerhet. Her står den ikke mye tilbake for "vanlige" personbiler.

Sittestillingen er ikke overraskende høy, materialkvaliteten er langt over det vi tidligere var vant til i varebiler.

Hva er styrker og svakheter her?

Det store spørsmålet er naturligvis hvordan denne drivlinjen fungerer. Svaret på det er litt både-og. Til vanlig og snill kjøring duger den fint. Vi snuser på 40 kilometer på ren strøm og regenereringen virker effektiv. Som vanlig skjer overgangen mellom elektrisk- og bensindrift helt sømløst. Har du mange unger som skal skysses rundt på fritidsaktiviteter i nærområdet, vil du kunne gjøre det aller meste av kjøringen på strøm.

Motoren trives imidlertid ikke når den presses hardt. Bratte stigninger avslører at volum på 1 liter er veldig lite i en bil som dette. Den sliter rett og slett med å komme seg opp i fart, og støynivået er plagsomt høyt.

Forbruket blir også høyt når du presser drivlinjen. Vi er tett på 1 liter/mil ved litt aktiv kjøring. Med litt mer defensiv kjørestil ligger vi rundt 0,8 liter/mil.

Stømuttak og koppholdere - dem er det mange av i denne bilen!

Kjørestil har mye å si for forbruket på alle ladbare hybrider, det gjelder definitivt denne bilen også. Det er mye å hente på å ikke gi bånn gass, men heller være forsiktig med gassfoten. Bra for støynivået er det også.

At dette egentlig er en varebil, er lett å se utenpå. Innvendig har Ford tatt en rekke grep for å gi den mer personbilfølelse. Materialkvaliteten på dashbordet er ikke akkurat eksklusiv, men det ser ganske bra ut. Pluss for veldig mange gode oppbevaringsrom og et utall kopp/flaskeholdere. Vi teller også ikke mindre enn syv (!) forskjellige strømuttak. Genialt på ferietur, det også.

Kjøreegenskapene imponerer, biltypen tatt i betraktning. Over fartsdumper kan du ikke unngå å merke at du omtrent sitter over forhjulene, men oppe i fart er den komfortabel og stabil.

En annen styrke er naturligvis plassen. Åtte personer sitter godt og komfortabelt. I testbilen er baksetene vendt mot hverandre. Hvis du bare trenger fire seter, kan du felle ned midtsetene og bruke dem som bord. Og bakerst er det bare å lesse inn bagasje. Med alle setene i bruk, er ikke bagasjerommet veldig dypt, men du får inn seriøst mye i høyden.

Det midterste setet blir til et smart bord, når du feller det ned.

Hva koster den?

Startprisen er på 720.000 kroner, i det ligger det en solid avgiftsrabatt fordi den er ladbar hybrid. Ekstrautstyr som skinnseter, parkeringsassistanse, ryggekamera og metallic lakk (for å nevne noe), løfter prisen opp til 745.150 kroner.

Utstyrsnivået er høyt, men vi savner adaptiv cruisekontroll og automatisk klimaanlegg.

Hvem er konkurrentene?

Det finnes personbilutgaver av en rekke varebiler. Biler som Mercedes V-klasse, VW Caravelle og Toyota Proace byr på mye av det samme som Tourneo Custom, men like store er de ikke. Og skal du først kjøpe en bil som dette, bør du i alle fall ikke kompromisse på plassen!

Vil naboen bli imponert?

Nei, og det hjelper vel neppe å fortelle hva du har betalt for bilen heller. Dette er og blir varebil i manges øyne.

Ingen tvil om at dette egentlig er en varebil, akkurat det gjør Tourneo Custom ingen forsøk på å skjule.

Broom mener:

Som du skjønner: Det er mye bra med denne bilen! Plass er luksus og her får du seriøst mye av den. Ford har gjort en god jobb med å personifisere det som egentlig er en Transit. Det er også mange smarte løsninger her, som du setter pris på både i det daglige og på ferietur.

Komfort og kjøreegenskaper imponerer (i forhold til biltypen), åtte personer sitter bra og du har i tillegg god bagasjeplass.

Det er imidlertid litt å gå på når det gjelder støydemping og seteløsning. Den store kupéen er nok ikke enkel å støydempe, samtidig som det hadde vært enda smartere om for eksempel de bakerste setene kunne felles ned i gulvet, i stedet for brette-sammen-løsningen.

Så var det drivlinjen: Det positive er at du med mye småkjøring vil ha svært lave driftskostnader. I alle fall på sommeren er opp mot 40 kilometer på strøm realistisk, før du må lade. Det negative er at bilen i noen situasjoner føles undermotorisert. Forbikjøringer må planlegges godt og den sliter tungt når bratte stigninger skal forseres. Å kjøre opp Trollstigen med denne bilen må være en svært slitsom opplevelse, å legge ferieturen dit med Tourneo Custom anbefales ikke.

Hva mener eierne?

En rekke Transit-eiere har lagt inn vurdering av bilen sin. Klikk her for å lese mer om det i Brooms bilguide. Har du en Tourneo Custom? Da håper vi at du vil dele dine erfaringer med Brooms lesere.

Du får ikke mange bedre feriebiler enn dette, i alle fall ikke hvis plass er viktig for deg.

Visste du at:

– Bilen lades opp på 4,3 timer ved bruk av en vanlig lader med en jordet husholdningskontakt (230 Volt 10 Ampere). Bruker du en Type 2 AC hjemmelader/ladeboks, tar det 2,7 timer.

– Forsetepassasjerene i Tourneo Custom har hele fire koppholdere, pluss flaskeholder og søppelbøtte i dørene.

– Opphavet Transit har vært en stor suksess for Ford i veldig mange år, den kom på markedet første gang i 1965.

FORD TOURNEO CUSTOM Modell: Titanium ladbar hybrid Motor: 1-liter bensin + elmotor Effekt: 126 hk Batteripakke: 13,6 kWt Elektrisk rekkevidde: 43 km Toppfart: 170 km/t Forbruk: 0,27 liter/mil Lenge/bredde/høyde: 4,97 - 1,98 - 2,0 meter Egenvekt: 2.449 kg Bagasjerom: 1.930 liter Pris: Fra 720.000 kroner

Se video av Transit Custom under: