Valget hans knuser Tirils OL-drøm

– Jeg har ikke ord på hvor skuffet jeg ble da han fortalte det, sier Tiril Bue (27) til TV 2.

Vi møter henne på KNS Seilsportsenter ved Bygdøy Sjøbad.

– Etter nyttår bestemte Mathias seg for å slutte og seile. Konsekvensen for meg er at jeg heller ikke kan seile lenger. Så hele OL-satsingen er avsluttet. For jeg har ikke lov til å bytte makker midt i en OL-kvalifisering, sier Bue.

TV 2 har møtt duoen flere ganger etter at de bestemte seg for å satse i Nacra 17, den raskeste og mest ekstreme klassen i seiling, frem mot sommer-OL i Tokyo. Målsettingen har hele veien vært krystallklar.

– Vi skal krige oss inn i verdenseliten og være medaljekandidater i OL, fortalte Bue og Mollat TV 2 Sporten i juni 2017.

OL-SEILER: Tiril Bue (27) fotografert på Bygdøy i Oslo. Foto: Daniel Sannum Lauten

Hjemme i Moss er Mathias Mollatt (30) klar på at hans karriere som toppidrettsutøver er over.

– Motivasjonen min den siste tiden har vært for dårlig til å kunne gjøre det bra i et OL, vi har ventet på at gjennombruddet skulle komme uten at det har det. I en tomannsbåt må begge være hundre prosent, med meg ombord ble det som å ha med et anker, og en seilbåt med anker går ikke så veldig bra, sier Mathias.

De to utøverne som fant sammen etter OL i Rio 2016 fikk en tøff start med skader og ulykker, som preget de første årene.

Mollatt innrømmer at det ikke var en enkel avgjørelse å bestemme seg for å legge opp, med Tiril Bue stående igjen alene uten en mulighet til å fortsette å satse mot OL.

– Jeg syntes veldig synd på Tiril, og prøver å hjelpe henne så mye som mulig, sier Mathias Mollatt.

Selv om det ser mørkt ut akkurat nå har ikke Bue gitt opp håpet.

– Alt er mulig egentlig, samtidig som jeg er avhengig å få en ny makker å seile med, og at regelverket endres slik at jeg kan delta i OL-kvalifiseringen med en annen person, sier Tiril Bue.

Hva som skjer med seilernes kvalifisering til det utsatte OL i Tokyo er foreløpig ikke avklart i påvente av Korona-situasjonen i verden.