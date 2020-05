Arbeidet med å få ferdig en vaksine mot koronaviruset er i full gang. Nå sier EUs medisinske etat (EMA) at en vaksine kan være klar allerede om et år-

– Vi kan se en mulighet, dersom alt går etter planen, om at noen av vaksinene som testes, kan være klare for godkjenning om ett år, sier Marco Cavaleri i et videomøte torsdag. Han er EMAs sjef for vaksinestrategi.

Det har tidligere vært snakk om at en vaksine kan være klar allerede i september, men det er Cevaleri skeptisk til.

– Vaksiner på lages helt fra bunnen av. I et optimistisk scenario er den klar om et år, så i begynnelsen av 2021, sier Cavaleri.

Professor og overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sa nylig at han mener vi i beste fall kan vaksinere folk i Norge høsten 2021.

Ifølge The Independent jobbes det nå med over hundre vaksiner på verdensbasis.