Ville beholde barnet – fikk dårlig samvittighet da hun hørte legens beskjed

For fire måneder siden ble Ida født. Men starten på livet ble litt annerledes enn det foreldrene Birgitte og Kjetil Bergerud Larssen hadde sett for seg.

Da 36-åringen gikk gravid, ble de kalt inn til en tidlig ultralyd i uke 14. Fordi ekteparet allerede hadde et barn med en genetisk sykdom, ønsket legene å følge opp paret ekstra godt.

– Vi tenkte at dette bare skulle være en rutine. Men så ble det alt annet enn det, og vi følte lynet slo ned to ganger, forteller Birgitte Bergerud Larssen til TV 2.

Sorg og sjokk

Legen som undersøkte Birgitte brukte ekstra lang tid, og etter hvert skjønte ekteparet på måten legen snakket på at noe var galt – men at hun kviet seg for å si hva det var.

Det viste seg at fosteret i magen hadde store svulster i halsen, og en god dose vannansamling i kroppen. Dette er ofte et tegn på at fosteret er så sykt at det ikke klarer å reparere seg selv.

– Det jeg frykter aller mest er at dette er Downs syndrom, sa legen.

– Jeg var så i sorg og i sjokk. Vi satt der som to steiner. Men så tenkte jeg etterpå at dette er legens frykt, og ikke min. Vi har et litt annerledes liv fra før, så dette var ikke noe jeg fryktet, og jeg følte det var ugreit av legen å si noe sånt. Det tilegner en frykt man ikke nødvendigvis trenger å ha, mener 36-åringen.

Dårlig samvittighet

Til tross for legens beskjed, tenkte ikke Birgitte på noe tidspunkt at det var aktuelt å ta abort. Men det var særlig én ting hun slet med.

– Jeg hadde mye dårlig samvittighet for at jeg ikke gjorde det. Jeg tenkte at jeg var egoistisk, fordi vi kom til å være en byrde for samfunnet, sier hun.

Men månedene gikk, og termindatoen nærmet seg. Graviditeten var preget av mange tanker og våkenetter, men også veldig fine dager, forteller Birgitte.

– Hadde vi kunnet spole frem til i dag og se hvordan livet er nå, hadde jeg ikke bekymret meg i det hele tatt.

STOLT: Birgitte sier at hun aldri i verden ville vært foruten datteren som ble født med Downs syndrom. Foto: Privat

For fire måneder siden kom Ida til verden. Det ble et spesielt øyeblikk.

– Jeg følte bare glede. Fordi det så så mørkt ut, var jeg bare glad for at hun gråt, sprellet med armer og ben og at jeg fikk til å amme. Vi var bare på sykehuset i tre dager før vi ble sendt hjem, så det ble en veldig fin og normal start, sier hun.

Bønn til politikerne

I disse dager regner Arbeiderpartiet, SV og FrP med å få flertall i Stortinget for deres forslag om å tilby fosterdiagnostikk til alle, og på sikt en NIPT-test. En slik test kan fastslå hvorvidt et foster har en kromosom-feil eller ikke.

Birgitte frykter at dette kan føre til at flere velger å abortere bort barn med Downs. Hun kommer derfor med en bønn til politikerne.

«For meg har det å få barn med Downs syndrom til nå kun vært en glede. Jeg vet at det ikke gjelder alle. Jeg vet at det er mange som må venne seg til tanken, kjempe mot systemer og for tilrettelegging for barnet sitt.

Men tenk om ressursene man nå skal bruke på testing i stedet kunne blitt brukt på å gi mennesker med Downs syndrom (og mennesker med behov generelt) et enklere liv. Flere arbeidsplasser, flere idrettslag, flere ressurser i skole og barnehage. Da tror jeg de som synes det har vært strevsomt å få barn med behov, ville fått det mye, mye enklere», skriver Birgitte i et Facebook-innlegg tidligere denne uken.

BLID: Lille Ida er stort sett blid og fornøyd. Foto: Privat

Massiv støtte

Innlegget har fått massiv oppmerksomhet. Det er delt 1300 ganger og har fått over 4000 likerklikk.

– Grunnen til at jeg følte jeg måtte skrive et innlegg, var fordi jeg hørte at leger i dag tar såpass gode avgjørelser og gir så god informasjon at foreldre får gode begrunnede valg til å ta abort. Det stemte ikke med vår situasjon. Jeg hadde full tillit til helsevesenet før jeg fikk Ida, men så ble jeg møtt i døra, og følte jeg måtte kjempe for retten til å gå gravid.

36-åringen sier at hun følte et sterkt behov for å dele deres historie, da hun vet at den ikke er unik.

– Mennesker med Downs syndrom lever fullverdige liv. Jeg kjenner flere av de, og jeg har ei lita ei selv på fire måneder som i aller høyeste grad har sin rett til å leve! Og jeg ville aldri, aldri, aldri vært foruten, skriver Birigitte avslutningsvis i innlegget.

Kan skape et press

Nicholas Wilkinson er stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i SV. Han sier til TV 2 at han deler Birgittes frykt for at disse testene kan skape et press.

– Derfor har vi også en egen merknad hvor vi presiserer hvor viktig det er at både kvinnen og helsepersonell er klar over at ultralydundersøkelsene er frivillige, og at det er kvinnen som bestemmer over egne valg, sier Wilkinson.

SVs helsepolitiske talsperson reagerer på at Birgitte følte på dårlig samvittighet da hun valgte å ikke ta abort.

– Informasjonen fra det offentlige skal være god og trygg. Men det holder ikke bare med ord, vi må også vise gjennom solide tiltak at kvinner som føder barn med store behov med en selvfølgelighet skal få den hjelpen de trenger. Den kampen som Løvemammaene (frivillig organisasjon red.anm) har måttet føre for å få essensielle rettigheter som å være sammen med svært syke barn har vært uverdig. Her har ikke regjeringen vist at de vil sikre et samfunn for alle, sier Wilkinson.

– Men hvorfor er det så viktig for SV å få gjennom et flertall for disse testene?

– Disse testene kan vise alvorlige tilstander hos barn allerede i mors liv. Fostre har mottatt vellykkede, livreddende behandlinger. Jeg kjenner en kvinne som mistet tvillinger fordi de delte morkake. Hvis hun hadde fått informasjon tidlig i svangerskapet, kunne barna ha levd i dag, sier SV-politikeren.