Flere forsøker å smugle via post: – Folk bestiller for å plante selv

Gjør suksess med egen TV-serie

De siste ukene har TV 2-serien «Toll» rullet over TV-skjermen. I serien får seerne et eksklusivt innblikk i den jobben tollerne gjør på flere overganger langs Norges lange grense.

Børmer legger skjul på at det var en stor beslutning å ta, da det ikke er vanlig for dem å slippe til et kamerateam på denne måten.

KJENTE FJES: Tollinspektørene David og Henrik er begge å se i TV 2-serien «Toll». Foto: Malin Saue Johansen

– Alle nordmenn har et forhold til tolletaten, men veldig få vet hva vi driver med og hvilken jobb vi gjør for samfunnet. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier han og fortsetter:

– I tillegg er det mye informasjon vi får lurt inn og gitt til de som ser på. Vi får opplyst om regelverk – alt fra at det ikke er lov til å importere truede dyrearter eller produkter av det, og at det ikke lov å ta med fyrverkeri over grensen.

Henrik sier seg enig i Børmer, og forteller at de har fått masse gode tilbakemeldinger de siste ukene.

– Jeg må si at jeg er nesten overveldet over hvor bra responsen har vært. Ønsket vårt var at folk skulle få vite litt mer om hva vi driver med, for vi gjør så mye.