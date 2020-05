Nå har Synnøve Skarbø gitt opp Tinder

– Nå er det nok, sier Synnøve Skarbø til God morgen Norge.

Hun forteller at hun virkelig har gitt Tinder en sjanse, men at hun føler det er bortkastet tid.

– Jeg har testet ut hele konseptet, men har konkludert med at jeg ikke helt er skapt for det, forteller Skarbø.

– Det er mye ræl på den appen, det kan man si, utfyller venninnen og podkastkollegaen Vanessa Rudjord.

Deler åpent

Skarbø og Rudjord har podkasten «Synnøve og Vanessa» sammen, og der deler de åpent om ting som skjer i livet deres. Alt fra samlivsbrudd, giftemål og sorg får lytterne et innblikk i.

Da Skarbø fortalte om kjærlighetssorgen hun opplevde i fjor, fikk hun mange støttende meldinger.

– Jeg syntes det er veldig hyggelig, forteller 49-åringen.

I 2017 sto Rudjord ovenfor en krise hun også valgte å snakke åpent om. Med kort mellomrom mistet hun både faren sin og broren sin. Da satte hun pris på all trøsten hun fikk.

– Jeg kunne møte fremmede folk på gata som kom og ga meg en klem, forteller Rudjord til God morgen Norge.

Hun sier at før hadde hun syntes at det var ubehagelig, men at den overveldende støtten gjorde det enklere for henne å snakke om vanskelige ting.

– Å være så åpen med en gang og mens man står midt i det, det er ganske vanskelig, men så føltes det veldig trygt når man først turte å snakke om det. Så jeg opplevde også bare det som fint, sier 44-åringen.

Ble sin egen drømmedame

De to venninnene har taklet koronakrisen på forskjellige måter. Skarbø forteller at hun reagerte som hun tror folk flest gjorde, med at hun først syntes det var deilig å være hjemme til å få panikk for framtiden, livet, verden og økonomien.

– Jeg skjelte ut folk fordi de sto for nære meg. Det er det slutt på nå, det har roet seg litt, ler Skarbø.

Rudjord har derimot blitt veldig hyperaktiv av å være så mye hjemme, og har blant annet lagd en del mat.

– Du sa du aldri hadde hatt det bedre, for du ble drømmedama di. Du ble sånn som du helst ville være, opplyser Skarbø.

– Ja, jeg syntes at jeg ble en litt bedre utgave av meg selv, bekrefter Rudjord.

Hun føler hun har vært mer til stede med barna sine, og at hun har blitt en bedre og mer tålmodig kjæreste.

Bryllupet har blitt utsatt

På grunn av koronapandemien så har Rudjord vært nødt til å utsette bryllupet sitt. Hun skulle egentlig gifte seg på et slott i Paris med partneren Jonas Forsang rundt disse tider.

– Jeg skulle egentlig ha giftet meg nå snart, men sånn ble det ikke. Så nå har vi utsatt det, forteller 44-åringen.

Bestevenninnen Skarbø skulle være forlover, og forteller at kjolen hun hadde tenkt å ha på i bryllupet henger klar i skapet. For henne var det hell i uhell med at bryllupet ble utsatt.

– Utdrikningslaget var ikke helt på stell, så nå får jeg ett år ekstra å planlegge på, smiler Skarbø.