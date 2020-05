2020 blir året for å legge sommerferien til Norge. Det behøver ikke å være noen nedtur. For det fagre og langstrakte landet vårt har enormt mye å by på, både for store og små.

De siste årene har mange realisert drømmen om sin egen bobil. Og enda mange flere går med tanker om å gjøre det. Det er noe med friheten som en bobil gir, med muligheten for å komme enda tettere på gode naturopplevelser og idyller.

Nåkan imidlertid denne idyllen slå sprekker.

Blir det som regjeringen har foreslått i revidert nasjonalbudsjett kan bobilene nemlig bli mye dyrere i innkjøp for deg og meg. Det kan være snakk om mellom 90.000 og 170.000 kroner i prisøkning.

Grunnen er en omlegging av engangsavgiften. Slik den vi hadde på vare- og personbiler i fjor. Men med ett viktig unntak. Denne gangen ligger det an til at staten tar pengene fra avgiftsøkningen selv.

Ikke fornøyd

– Bakgrunnen er at man innfører en ny og mer korrekt målemetode som heter WLTP ( Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) på bobiler også. For å måle eksosutslippene. Dette er ett av parametrene i avgifts-bergingen for fastsette engangsavgiften på biler.

Det forklarer Morten Stordalen som er stortingsrepresentant for Frp og sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen. I tillegg leder han FrPs bilpolitiske utvalg.

Han er ikke fornøyd med dette.

– Nei. Beregninger viser at omleggingen vil medføre en økning av engangsavgiften på mellom 90.000 – 170 000 kroner, per bil. Bakgrunnen for dette er at WLTP-verdiene gir et høyere beregningsgrunnlag for CO2 sammenlignet med om man viderefører bruk av de gamle NEDC-verdiene.

– Men er det ikke riktig at både personbiler, varebiler og bobiler måles på samme, og en mer nøyaktig måte?

– Jo, absolutt. Det er ikke den nye målemetoden vi reagerer på. Det er avgiftsøkningen og dermed prisøkningen som lempes over på forbrukerne.

Norges minste bobil har kjøkken, bad og soveplass til fire

Morten Stordalen, Frp.Leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen og Fremskrittspartiets bilpolitiske utvalg

– Dette er det siste vi trenger nå. Mange har i vår hatt reduserte inntekter og bobiler er ikke lengre noen sær greie for spesielt interesserte lengre. De er på vei til å bli allemannseie. Vi mener dette rammer udemokratisk, fortsetter ledereder for Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Provenynøytralitet

Før han legger til:

– En kraftig økning av engangsavgiften for bobiler kan bare unngås dersom man legger til grunn provenynøytralitet.

– Provenynøytralitet er et nytt ord for mange. Hva betyr det egentlig?

– I praksis det samme som når denne nye WLTP-målemetoden ble tatt i bruk på person- og varebiler biler i fjor. Daværende finansminister, Siv Jensen, la da opp til at avgiftsøkningene ikke skulle veltes over på forbrukerne, ved en provenynøytral ordning. Det vi si at staten ikke skal ha pengene som avgiftsøkningen genererer, men at de skal komme forbrukerne til gode, forteller Stordalen.

– Det kan løses på den måten at de bilene som forurenser minst faktisk får et avgiftslette og blir billigere – og at de som forurenser mye, får en liten avgiftsøkning. Da vil ikke staten få økte avgiftsinntekter og bobilene vil koste om lag det samme som i dag. Men dessverre er det noen partier på Stortinget nå som er veldig glade i avgifter, sier Stordalen videre.

– Det synes jeg er både "umusikalsk" og det skremmer meg at nåværende finansminister, Jan Tore Sanner, fra Høyre ikke er villig til å presisere dette med provenynøytralitet i forslag til revidert nasjonalbudsjett. FrP vil i hvert fall gjøre det vi kan for at engangsavgiften skal bli om lag det samme som i dag.

Her reparerer de til lavpris



Vil ramme mange

– Hvem kan dette komme til å ramme?

– Mange. Dessverre. Veldig mange. En ting er alle de som går med tanker eller en drøm om å skaffe seg en slik bil. Til feriere både i Norge og utlandet igjen senere. Jeg tror norske turister i Norge vil bli mer vanlig etter årets sommer. Da kan dette bidra til å undergrave vår egen turistnæring.

– Vi skal heller ikke glemme at den norske fritids- og caravanbransjen består av viktige distrikts-arbeidsplasser mange mindre steder. Det er også planlagt igangsetting av en fagutdanning i caravanteknikk. For hele bransjen medfører dette usikkerhet med hensyn til hvordan engangsavgiften for campingbiler blir fastsatt fra 1.januar 2021.

– Gjennomføres ikke omleggingen av engangsavgiften på en provenynøytral måte, vil det medføre en sterk nedgang i salget av nye campingbiler grunnet den store kostnadsøkningen.

– Dette vil igjen medføre oppsigelser og nedbemanning for caravanbransjen, avslutter en alt annet enn fornøyd Stordalen.

Les også: Nå er dette feriedrømmen for veldig mange nordmenn

Video: Dette kaller vi Mini-malistisk ferie