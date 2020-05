Stortalenter frykter korona-krisen blokkerer for proffdrømmen

Markus Solbakken (19) og Julie Blakstad (18) er to av landets største fotballtalenter.

Solbakken har allerede vist seg fram for italienske Bologna, mens Blakstad – som er på utgående kontrakt – har vært på prøvespill i Chelsea.

Markus Solbakken. Foto: TV 2

Men korona-krisen har ført til at klubbene ute i Europa i praksis har innført overgangsstopp. Det frykter Markus Solbakken kan gi konsekvenser.

Han håpte at dette var året han skulle vise seg en proffkontrakt i utlandet verdig.

– Det er jo litt vanskelig å svare på, men det kan jo være slik. Det kan hende at klubber som har vært interesserte, kanskje ikke får sett det siste de ville se før en overgang, sier han til TV 2.

– Er dere talentene ekstra utsatt i en slik periode?

– Det kan man jo si. Det er jo i denne alderen at jeg og Julie utvikler oss mest. Vi ønsker jo å ta steget videre. Sånn sett er det utrolig kjipt at dette skulle komme nå, men det går jo an å utvikle seg på egenhånd, sier Solbakken.

Har mistet viktig arena

Julie Blakstad tror egentlig ikke at korona-krisen skal ødelegge for utenlandsambisjonene, men hun påpeker likevel at en viktig ting mangler i hennes utviklingshverdag.

Julie Blakstad. Foto: TV 2

– Jeg savner det å spille kamper. Det å spille kamper er det optimale. Samtidig må man jo bare gjøre det beste ut av situasjonen. Den som trener godt nå, vil få en fordel, sier jenta som ble kåret til årets unge spiller i Toppserien i fjor.

I et større perspektiv er en fotballkarrière ganske kort.

– Det er viktig med mye kamptrening. Det er slik du utvikler deg best. Det er i alle fall slik jeg føler at jeg har utviklet meg best, sier Markus Solbakken.

Han spiller til vanlig 1. divisjonsfotball for Ham-Kam. I tillegg er han et fast innslag på aldersbestemte landslag.

Mathisen ser fordel

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror norske spillere kan ha hatt en fordel sammenlignet med andre spillere i Europa.

– I Norge er det ganske fritt, man har kunne trent bra, mens Italia og Spania har hatt portforbud. Da er det langt tøffere holde formen, sier han.

– Hvis de unge spillerne har gjort jobben, så vil de fortsatt være aktuelle når fotballen etter hvert kommer i gang. Synes mer synd på 33-34-åringer som skulle avslutte karrièren. Nå blir det kaos.

Mathisen kommer med noen trøstende ord til frustrente talenter.

– Man kan selvfølgelig synes synd på de unge, som kanskje har mistet sin mulighet, men samtidig tror jeg den kommer igjen bare de gjør en god jobb.

Drømmen lever fortsatt

Men verken Markus Solbakken eller Julie Blakstad har gitt opp proffdrømmen av den grunn. Den lever i aller høyeste grad.

– Jeg vil jo ta nye steg. Jeg håper å komme meg videre på et tidspunkt. Det gjelder bare å utvikle seg på egenhånd og vente på at muligheten kommer, sier Markus Solbakken.

For Blakstad ga fjorårets prøvespill i Chelsea mersmak.

– Det var veldig spennende. Det var lærerikt, alt var så proft. Det å få leve av å være fotballspiller er et veldig stort steg for kvinnelige fotballspillere, sier hun.