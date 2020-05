De mest lojale bileierne i Norge kjører Tesla. Det viser resultatene av Norsk Kundebarometer 2020.

Mer enn 6.300 forbrukere har fortalt hvor fornøyde de er med bedriftene de kjøper varer og tjenester fra. Til sammen har de avlagt nesten 16.000 vurderinger av de ulike bedriftene som måles.

Norsk Kundebarometer gir karakter for både lojalitet og tilfredshet.

Tesla topper altså førstnevnte, mens Toyota er merket som har de aller mest tilfredse kundene. Deretter følger BMW, Volvo, Skoda og så Tesla.

På lojalitet tar Toyota andreplassen bak Tesla, etterfulgt av Skoda, Volvo og Audi.

For Tesla er årets undersøkelse en stor opptur. I tillegg til å ha de mest lojale kundene, er de også det eneste bilmerket som har en økning i kundetilfredshet. Tesla klatrer fra 51. plass til 16. plass blant alle bedrifter i undersøkelsen

Tesla har økt verkstedkapasiteten sin i Norge betydelig, det har gjort mye med ventetiden her.

Fikk et etterslep

– Det har blitt skrevet mye om hvordan det er å være Tesla-kunde. Vi har blant annet erkjent at for treg utbygging av servicekapasitet førte til uakseptable ventetider for å få verkstedtime for noen år siden. Siden den gang har vi gjennomført en rekke grep for å forbedre oss. Norsk Kundebarometer 2020 dokumenterer effekten av de grepene Tesla har gjennomført for igjen å kunne tilby en god kundeopplevelse, sier Even Sandvold Roland som er senior kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

Even Sandvold Roland er senior kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

Han utdyper:

– Vi så nok ikke helt for oss at etterspørselen etter elektriske familiebiler ville være så stor. Dermed fikk vi et etterslep på servicekapasitet som igjen førte til at ventetidene for å få service ble lange, og kundetilfredsheten falt. Vi har åpnet flere nye servicesentere, men vi har også gjort mye for å utnytte de vi har bedre. Vi har blant annet innført to skift og utvidet åpningstider på de fleste sentrene, og organisert arbeidet på verkstedgulvet mer effektivt.

Perfekt for noen – bare en tullebil for andre

Model Y

På det verste var Tesla oppe i fire måneders ventetid på verkstedene sine. Det førte til mange misfornøyde kunder. På alle Tesla-sentre i Oslo-området kan kunder nå få ordinær servicetime på mellom én og to uker.

For Tesla har det norske markedet gitt mange oppturer. Det starter med storsalg av Model S og senere Model X. Så tok det helt av da den rimeligere Model 3 ble lansert i 2018. I fjor ble dette Norges mest solgte bil med god margin. Til neste år kommer så bilen som er ventet å bli Teslas nye toppselger, nemlig SUV-en Model Y.

Dømt nord og ned av mange, nå har de laget en million biler

Neste år kommer den til Norge, Teslas nye SUV Model Y. Det er ventet at dette blir den nye bestselgeren til den amerikanske elbilprodusenten.

– Lever av fornøyde kunder

Som eneste bilmerke bruker ikke Tesla reklame overhodet.

– Vi lever av fornøyde kunder som vil anbefale oss videre. Derfor kommer vi til å fortsette arbeidet med å forbedre alle deler av kundeopplevelsen vår, sier Sandvold Roland.

– Det er en fantastisk innsats fra hele det norske Tesla-teamet som har drevet frem de resultatene vi ser nå, og å se resultatene så tydelig dokumentert i Norsk Kundebarometer tror jeg kommer til å bety mye for alle våre ansatte i Norge, avslutter Sandvold Roland.

Her er topp 10-listen over bilmerkene som kommer best ut i Norsk Kundebarometer 2020:

Alle tall fra Norsk Kundebarometer 2020.

LES MER: Dette mener Broom-leserne om sine Teslaer

Video: Hvor bra kjører den seg selv? Her tester vi