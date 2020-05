Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 95 prosent sannsynlighet. Det skriver NVE i vårflomanalysen som ble publisert torsdag ettermiddag.

Med stor vårflom menes flom på oransje nivå, som kan medføre alvorlige skader.

I Trøndelag er det flere vassdrag som har opp mot 90 prosent sannsynlighet for flom, og i Sør-Norge er det 75 prosent sannsynlighet for stor flom i Gudbrandsdalslågen ved Losna. Det samme gjelder i høyereliggende deler av andre vassdrag på Østlandet.

Metervis med snø

Bildene øverst i artikkelen illustrerer situasjonen i Nordland. Bildene viser bygget knyttet til rørtunnelen ved Storelvvatn kraftstasjon, som driftes av Salten Kraftsamband.

Bygningen var fullstendig begravd av snø da mannskaper var på stedet for rundt 14 dager siden. Bare byggets antenne stakk opp av snøen.

At bygningen er seks meter høy, sier mye om de kolossale snømengdene som etter hver skal smelte. Det vil føre til problemer om varmen kommer brått.

– Det vi frykter mest, er høyere temperatur over lang tid og plussgrader om natta sånn at smeltingen går raskere. Da vil det bli utfordrende å holde unna vannet, sier Remi Pedersen, avdelingsleder ved Sulitjelmaverket.

40 prosent over normalen

Akkurat nå er det 40 prosent mer snø i området enn det som er normalt på denne tiden av året. Salten Kraftsamband har blant annet tappet ned magasinet Kjelvatnet to og en halv meter for å være best mulig forberedt på det som kommer.

FORBEREDT PÅ FLOM: Kjelvatnet er tappet ned to og en halv meter. Foto: Roy-Arne Salater

Driftsingeniør Thor Åge Jensen har jobbet i Salten Kraftsamband i nesten 40 år. Han sier at situasjonen er sjelden, men ikke unik.

– Vi har vært ute for disse situasjonene tidligere, men det er heldigvis mange år mellom hver gang, sier Jensen.

Mye snø både i nord og sør

Nord-Norge har fått kolossalt mye snø denne vinteren, men også i fjellstrøkene i Sør-Norge ligger det svært mye snø. I en snørapport datert 7. mai skrev NVE at snøsmeltingen noen steder i fjellet i Sør-Norge bare så vidt har startet. Andre steder har man ikke sett at det har minket på snømengdene i det hele tatt.

LENGE TIL BÅTSESONGEN PÅ KJELVATNET: Skal man hente ut båten, må man grave fram naustet først. Foto: Roy-Arne Salater/TV 2

Stasjonen på Sognefjellet viste at det har kommet mer snø de siste ukene. På Sjusjøen var det dobbelt så mye snø som normalt.

Tendensen er den samme i Midt-Norge, og i Nord-Norge er snømengdene så ekstreme at man har problemer med å få målt. Målestasjonene har rett og slett snødd ned.

Man må helt tilbake til 1997 for å finne en mer snørik vinter i Troms og Finnmark.

Følger nøye med

Snøsmeltingen ventes å komme i gang i hele landet fra midten av kommende uke på grunn av stigende temperatur. Hos NVE er de både spente og litt bekymret for utviklingen fremover.

– I nord er det høy sannsynlighet for gult og oransje farenivå, og i de nordligste fylkene er vi også på rødt nivå. Da er vi på 50-årsflom, og da har vi et aktsomhetsnivå som er alvorlig med stor sannsynlighet for skade, sier hydrolog Bjørn Sønju-Moltzau i NVE til Nyhetskanalen.