Det ligger an til Norgesferie for de aller fleste av oss i sommer.

Vi tipper også mange nordmenn vil kaste seg på trenden som har vært sterkt stigende de siste årene, nemlig ferie i egen bobil.

Her finnes det et hav av muligheter, både på bruktmarkedet og ikke minst dersom du går til innkjøp av en splitter ny.

I sistnevnte kategori starter gjerne prisene på rundt 600.000 kroner – og strekker seg til flere millioner.

Og hvis du virkelig skal leve opp til Ole Ivars «Kongen av campingplassen» – da har vi funnet en perfekt kandidat.

Som en leilighet på Tjuvholmen

Bobilen som er til salgs er en Mercedes STX Actros Motorhome. Akkurat nå er dette Norges dyreste bobil til salgs på finn.no akkurat nå. Og det er fullt forståelig, for dette er rett og slett et lite hus på hjul.

At bobilen bygger på et lastebil-chassis, bekrefter at dette ikke er noen lettvekter. Bilen er hele 12 meter lang, 2,5 meter bred og veier solide 26 tonn.

I tillegg har den dobbel pop-out, som vi si at sideveggene kan skyves ut. Innvendig er plassen på linje med en solid hybelleilighet. Standarden derimot er på nivå med en dyr toppleilighet på Tjuvholmen. Her er det ikke spart på noen ting.

Bobil kan være så mangt. Dette er noe av det ypperste du får kjøpt i Norge.

Årets sommerbil? Denne er rett rundt hjørnet

Egen bilgarasje

Bilen, eller leiligheten om vi skal kalle den det, har sitteplasser til åtte personer. Her kan man boltre seg i «storstuen» med egen salong. Fullt kjøkken er naturligvis på plass, med oppvaskmaskin, ovn, stekeplater og kjøleskap.

Strøm får du enten via et eget aggregat, eller solcellepanelet som medfølger.

Det er ikke akkurat snaut med plass for de to foran, heller...

Etter en dag i marka ( eller på golfbanen?), kan det sikkert komme godt med at du har bad med både dusj, vaskemaskin og tørketrommel.

Med 26 tonn fordelt på en 12 meter lang bil, kan det selvsagt dukke opp utfordringer på de smaleste vestlandsveiene. Det er løst – ved at Mercedes STX Actros Motorhome har en egen garasje hvor du eksempelvis får plass til en Mini Cooper eller Fiat 500. Dermed er det bare å trille ut bilen, å kjøre dit du ikke kommer frem med bobilen.

Det skal sies at denne bobil-typen brukes mye innenfor både heste- og motorsport. Petter Solberg har blant annet eid en lignende type bobil – som han har brukt rundt om i verden på diverse billøp.

Bakerst finner vi en egen garasje. Eventuelt er det god plass til svigermor.

Nå er dette feriedrømmen for veldig mange nordmenn

510 hestekrefter

Normalt er ikke bobiler kjent for å dra opp snittfarten i trafikken. Her er det som regel relativt små og slappe dieselmotorer bilene er utstyrt med. Men det er så absolutt ikke tilfellet på Mercedes STX Actros Motorhome.

Det går an å dra på campingtur i denne.

Her sitter nemlig en gigantisk dieselmotor på hele 12,8 liter. Den leverer 510 hestekrefter, så her bør du klare å holde greit følge med trafikken – selv i oppoverbakkene.

Med 290 liters dieseltank, bør du heller ikke få noen problemer med rekkeviddeangst...

Bilen er kanskje ikke overraskende utstyrt med en egen dieselvarmer, med vannbåren varme i både gulv og radiatorer. For å sikre skjønnhetssøvnen – har du luftfjæring med nivåregulering – slik at du kan ligge helt snorrett selv i litt ulendt terreng.

Her ligger forholdene til rette for å stelle i stand litt mer enn ei grillpølse.

Så billig kan du få bobil

Kongen av campingplassen

Det er Kingsrød Trading i Sarpsborg som har annonsert bobil-beistet til den nette sum av 8.990.000 kroner.

De forteller til Broom at responsen på annonsen så langt har vært god, men at salget lar vente på seg.

– Det er klart at nesten 9 millioner kroner for en bobil er fryktelig mye penger. Men når vi ser på fritidsbåt-salget i Norge om dagen, mener vi helt klart det er et potensiale for å selge 2-3 slike biler i Norge i året, sier Fredrik Østereng.

For de fleste av oss er blir denne bobilen med drømmen. Men skulle lottokupongen slå til – er det ingen tvil: Kjøper du denne er du GARANTERT kongen av campingplassen.

Og i motsetning til hva Tore Halvorsen synger: Kjøper du denne har du trolig ikke en helt vanlig jobb...

Snaut 9 millioner må du bla opp for å få navnet ditt i vognkortet på denne.

