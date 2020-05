Olsen-tvillingen og bankmannen Pierre Olivier Sarkozy, halvbror av Frankrikes tidligere president, giftet seg i 2015 etter tre år som kjærester.

Nå melder flere amerikanske medier, deriblant TMZ, at Olsen vil skille seg fra den 17 år eldre franskmannen.

Bedt om å flytte ut

Kjendisnettstedet skriver at Olsen mottok en e-post fra Sarkozys advokater, hvor det sto at hun måtte flytte ut fra deres felles leilighet i New York innen 18. mai.

Videre står det at Olsen hevder ektemannen prøver å tvinge henne ut fra leiligheten, da han skal ha sagt opp leiekontrakten uten at Olsen ble informert om det.

TMZ har fått et innsyn i de private rettsdokumentene, og skriver at skuespilleren ikke kan overholde fristen Sarkozy har satt grunnet karantenereglene i New York. Eneste utvei for Olsen er å begjære skilsmisse for å kunne hindre Sarkozy i å «ta over hennes eiendom».

Nødsituasjon

17. april signerte Olsen skilsmisse-papirene, men skal da ha fått beskjed om at domstolene ikke aksepterer skilsmisser under koronapandemien – annet enn i nødsituasjoner.

Olsen søker derfor om en «nød-skilsmisse» fra ektemannen gjennom fem år, skriver TMZ.

Mary-Kate og tvillingsøstern Ashley Olsen ble kjent da de delte på rollen som lille Michelle i den populære TV-serien «Full House», på norsk kalt «Under samme tak».

Tvillingsøstrene har i senere tid utmerket seg som designere, og har blant annet designet en kolleksjon for Bik Bok. De gjestet Norge for å promotere kolleksjonen i 2013.

Pierre Olivier Sarkozy har to barn fra et tidligere ekteskap.