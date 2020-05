Etter at Utenriksdepartementet frarådet utenlandsreiser som ikke er helt nødvendige, er Norgesferie blitt det mest aktuelle sommerferievalget i år. Som følge av dette har interessen for å feriere i eget land økt voldsomt den siste måneden.

Det merkes svært godt hos markedsplassen Finn, de melder om rekordhøy etterspørsel etter hytter til leie.

Men også bobil og båt har rekordtall denne våren.

Det er travle tider rundt hos landets bobilforhandlere, som forteller om svært godt salg av både brukte og nye bobiler. I tillegg er det altså også veldig mange som ønsker å leie bobil.

Enorm interesse

I kategorien “bobil til leie” hos Finn så man allerede i april en vekst på over 80 prosent, sett opp mot april 2019.

– I ukene etter påske har interessen for båt og bobil vært enorm på Finn, og leiekategoriene våre på disse to markedene har utmerket seg spesielt. Her er veksten faktisk enda større enn på “til salgs”-annonser, forteller Magnus Frøshaug Ryhjell som er forretningsutvikler på Finn motor.

Bobil er en svært fleksibel ferieform, her kan du ta ting på sparket.

Mye fint å se

– Mange opplever nok en usikker økonomisk tid som medfører at kjøp av mer kostbare kapitalvarer, som båt og bobil, kanskje er utenfor økonomisk rekkevidde og/eller komfortsone. Da er jo leie et glimrende alternativ. I Norge har vi både en vakker skjærgård og en vakker natur, så det er ikke vanskelig å forstå at mange gjerne vil oppleve litt mer av dette i år enn de kanskje vanligvis har pleid å gjøre, sier Ryhjell, i en pressemelding.

Ifølge Ryhjell er det spesielt beboere i de tidligere fylkene Telemark og Akershus som er interessert i å leie båt. Fra disse områdene har man sett en vekst i trafikk inn til annonsene på henholdsvis 308 og 298 prosent i perioden 10. april til 10. mai.

Stadig flere velger denne ferieformen - og mange leier

Du kan få en brukbar bobil for helt ned mot 50.000 kroner. Men for mange er det nok tryggere å leie, enn å kjøpe.

Bare å hive seg rundt

Når det gjelder bobil til leie, er det beboere i de tidligere fylkene Akershus, Hordaland og Rogaland som står for mest trafikk inn til annonsene generelt sett. Ser man på økningen fra uke 15 til uke 19, er det imidlertid Buskerud, Oslo og Rogaland som øker mest, med henholdsvis 351, 332 og 286 prosent vekst i uke 19 sammenlignet med uke 15.

– Det er helt klart at interessen for å leie både båt og bobil er helt ekstrem om dagen, og den øker hver eneste uke. Så skal du leie eller leie ut i sommer, er det bare å hive seg rundt, sier Ryhjell.

