Går for norgesferie – uansett hva reiserådene blir

Fredag kommer regjeringen med nye reiseråd, men mange nordmenn går for norgesferie uansett om det åpnes for utenlandsreiser eller ikke.

– Jeg skal krasje hyttene til vennene mine og reise fra hytte til hytte. Det blir backpacker-tur i Norge, sier Tore Petterson (44) om årets sommerferie.

Skal vi danse-dommeren nyter et solglimt på Grünerløkka sammen med Anette Fongen (35), som forteller at det er Vestlandsferie som står på hennes kalender.

De to har som mange andre nordmenn planlagt norgesferie i år.

Men onsdag kom EU-kommisjonen med sin strategi for å få reiseliv og turisme på fote igjen, og de ga inntrykk av at det kanskje ikke er lenge til europeere kan begynne å krysse landegrenser igjen.

– Mer påpasselig

Fredag kommer den norske regjeringen med sine reiseråd, og mange spør seg om det fortsatt er et ørlite håp for utenlandsferie i sommer. Tore Petterson håper ikke at regjeringen åpner opp riktig ennå.

– Jeg synes at man må være forsiktig så lenge det finnes et virus. Jeg merker at jo mer de åpner, jo mer forsiktig blir jeg. Jeg blir mer påpasselig på spriten og å vaske hendene når jeg vet at andre kanskje slurver, sier han.

Samtidig legger han til at alle må ta ansvar for seg selv.

– Hvis man ser at det er hensiktsmessig å reise på en tur, så må jo folk kunne gjøre det, men det er klart at vi bør være flinke til å følge rådene som har vært hele veien – om ikke for seg selv, så hvert fall for de som ikke tåler det, sier han.

Sverre Andreasen (24) regner med jobbe-sommer i år. Foto: Silje Lunde Krosby, TV 2

– Telt og badeland

Kollegene Sverre Andreasen (24) og Eskild Dalen (24) tror ikke at regjeringen kommer til å åpne for utenlandsturer riktig ennå.

– Jeg tror ikke folk hadde reist utenlands uansett, sier Dalen, som forteller at han ville brukt denne sommerferien i Norge, uavhengig av om regjeringen hadde åpnet for utenlandsreiser.

– Hadde dere tenkt at det var trygt å gjøre det?

– Man må jo se an stedet man reiser til og hva de har satt som standard der, men det spørs om andre land slipper inn folk også. Det hjelper jo ikke om vi får lov til å reise ut hvis ikke andre land slipper inn, sier Andreasen.

Kollegene tror ikke at regjeringen kommer til å slippe opp når det gjelder utenlandsreiser på fredag.

– Kanskje ikke i morgen, men jeg tipper det kommer etter hvert, det har åpnet ganske fort ellers nå, sier Andreasen, mens Dalen legger til:

– Nå blir det uansett Norgesferie med telt og badeland og Tusenfryd og det som hører med.

Ingen dato

En fersk forbrukerundersøkelse fra SpareBank 1 viser at nordmenn som planlegger å feriere i Norge i sommer har en klar favoritt:

21 prosent av de spurte sier de vil legge ferien til Vestlandet. Deretter følger Oslo, Viken og Agder på de neste plassene, mens 13 prosent planlegger ferie i Nordland.

Onsdag uttalte statsminister Erna Solberg at det er smittesituasjonen i land som avgjør om reiserestriksjonene utenlands vil opprettholdes.

Hun ville ikke gi noen dato for når det igjen kan åpnes for utenlandsferier.

– I utgangspunktet må man belage seg på at det blir norgesferie i alle fall i første del av ferien, sa hun.

Men dersom vi hadde fått lov, ville vi egentlig reist utenlands?

Karine Hynne Klausen (29) forteller at det ikke hadde vært aktuelt å reise utenlands, dersom regjeringen åpnet for det nå.

– Nei, ikke nå. Det hadde ikke vært så viktig for meg ennå, sier hun.

– Har du gått glipp av noen utenlandsturer som du skulle vært på?

– Nei, ikke egentlig. Det var snakk om Roskilde, men det ble jo kansellert, så da var jo det greit, sier hun.

Gå opp og ned et fjell

Heller ikke Ulrik Thyve (36) og Johan Stenshorne (34) ville reist utenfor Norge dersom det skulle blitt aktuelt denne sommeren.

– Det er ikke så viktig for meg å dra til utlandet uansett, og jeg vil jo ikke belaste verken fjerne eller nære helsevesen, sier Thyve.

Mens Stenshorne tenker seg hjem på gården for å jobbe litt, regner Thyve med at det blir fjell- og hyttetur.

– Min plan er å leie en bil og kjøre til et eller annet fjell og gå opp og ned det fjellet. Og være på hytta, sier han.

– Har dere gått glipp av noen utenlandsferier?

– Jeg skulle vært i England i sommer, sier Stenshorne, og legger til:

– Det utgår med høye, brede kneløft.

Thyve forteller at han skulle tatt en tur til Italia.

– Men det ser også veldig mørkt ut, sier han.

Pettersson og Fongen

Heller ikke Tore Pettersson og Anette Fongen ville ha reist til ulandet om regjeringen åpnet for det.

– Jeg tenker på at norsk økonomi må gå rundt. Det viktigste nå er at vi får brukt så mye som overhodet mulig av NAV-pengene våre i norske butikker og på norske hoteller, sånn at ting går rundt og vi beholder arbeidsplasser, sier han.

Det er Fongen helt enig i.

– Jeg tenker at folk kan ha godt av en norgesferie, og at uansett – selv om de skulle åpnet opp – så kan folk ta denne ferien i Norge, sier hun.

Lucy (25) og Pedro (30) jobber i Stavanger, men har tatt turen til Oslo. Foto: Silje Lunde Krosby, TV 2

– Vil se mer

De eneste TV 2 møter ute, som sier at det kan være aktuelt å reise utenlands, er Lucy (25) og Pedro (30).

– Det spørs hva som blir lov å gjøre, men jeg vil gjerne dra til Storbritannia, der jeg kommer fra, sier Lucy.

Det er Pedro helt enig i, men han påpeker at man da må ta med i beregningen at karantenetid venter.

– Hvis du tar et par uker ferie, får du antakelig karantene i et par uker til, sier Pedro.

De jobber begge i Stavanger, men er nå i Oslo. Får de ikke reist hjem i sommer, blir det norgesferie, og antakeligvis Lofoten.

– Vi måtte tatt forholdsregler, men det hadde vært fint å få se mer av landet, sier Pedro.

– Så dere er litt fanget i Norge nå?

– Ja, men det er et fint sted å være fanget, sier Lucy.