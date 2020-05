Jeg blir ansett som kriminell i 68 land

Mitt inntrykk er at mange antar at vi er kommet lengre enn det som rent faktisk er tilfellet. La meg minne om at homofili er kriminalisert i 68 land i verden. I åtte land kan du bli dømt til døden for homofili. Det er virkeligheten. Ja, dette er utenfor Norges grenser, men betyr det at jeg ikke påvirkes av denne realiteten? Selvfølgelig ikke. Husk det.

Danske Pernille Harder, en av verdens beste fotballspillere, blåser liv i debatten omkring homofili i fotballen gjennom å etterlyse mer åpenhet. Hun beskriver kulturen i herrefotball som utdatert. På Twitter skriver Wolfsburg-spilleren at hun ønsker at alle fotballspillere skal kunne være åpne om egen legning, og spør hvorfor det er vanskeligere med åpenhet blant menn enn kvinner.

Jeg kjenner ikke til garderobekulturen i herrefotball, men den blir ofte omtalt som relativt macho. Kanskje kan sjargongen i garderoben være en medvirkende årsak til at det ikke nødvendigvis er så lett å være åpen omkring egen legning blant gutta?

Erfaringsmessig går det gjerne bedre enn man frykter. Det er mitt inntrykk. Like fullt er frykten for å bli avvist reell, og usikkerheten knyttet til reaksjoner fra omgivelsene oppleves som en gedigen barriere for mange. Også for jenter. Ikke minst for egen del i starten. Men jeg hadde rollemodeller. Camilla Andersen og Anja Andersen var blant verdens beste håndballspillere på den tiden. Det var utrolig viktig å ha noen å identifisere seg med. Jeg har fått anledning til å være en rollemodell selv. Jeg får daglig henvendelser fra unge og voksne som uttrykker takknemlighet over at jeg er åpen om at jeg er gift med en av samme kjønn.

Noe av det jeg ofte får høre er at det er så fint at jeg er så «vanlig». Fordommer lever i beste velgående. Mange har fortsatt en forestilling om at du ser ut på en bestemt måte hvis du er lesbisk eller homofil. Noen tror for eksempel at man er mindre mann hvis man er homofil. Det er merkelig at det er slik i 2020, men det henger igjen. Det kan definitivt være noe av årsaken til at det er vanskelig for en mann i en tradisjonelt machopreget idrett å fortelle at han er homo. Det å framstå som tøff, sterk og staut blir applaudert i idretten.

Mange av landene som kriminaliserer homofili straffer kun menn. Dette er ofte fordi samfunnet ikke anerkjenner at kvinner har en egen og selvstendig seksualitet. Homofili var forbudt i Norge fram til 1972, og av en eller annen grunn gjaldt dette forbudet bare homofile menn. Det kan være verdt å merke seg at menn straffes hardere.