Clattenburg om de mest irriterende spillerne: – Balletak og rasisme-anklager

Den tidligere toppdommeren tror at Lehmann skal være glad for at han spilte i en tid hvor det ikke ble brukt VAR.

Rasisme anklager sitter fortsatt dypt

Real Madrids stopperkjempe Pepe er nestemann på listen. Den kompromissløse stopperen har gjennom hele karrieren hatt et rykte for å være en kjeltring på banen, noe Clattenburg bekrefter etter å ha dømt ham i Champions League-finalen i 2016.

Da Clattenburg og dommerteamet kom inn til pause fikk de vite at målet Real Madrid hadde scoret var offside.

– Atletico Madrid fikk straffe tidlig i andreomgang og Pepe sa til meg med perfekt engelsk uttale: «Det der var aldri en straffe, Mark». Da svarte jeg ham at deres mål aldri skulle blitt godkjent. Folk kan sikkert tro at det høres rart ut, at det ikke er rettferdig sagt av meg. Men spillere skjønner det. Jeg visste at han ville få mer forståelse rundt situasjonen etter at jeg sa det.

John Obi Mikel, som fikk en lang karriere i Chelsea etter den kaotiske overgangen fra Lyn klarer også å lure seg inn på listen.

Det hele stammer fra en episode i 2012 da Clattenburg dømte Chelsea mot Manchester United. Etter kampen anklaget Mikel dommeren for rasisme. Noe Clattenburg har benektet i ettertid, han ble også frikjent av FA.

– Mikel sa aldri unnskyld for anklagen. Det er skuffende, ettersom det kunne ødelagt livet mitt. Jeg mistet gleden av å dømme i en god stund etter den hendelsen.

Clattenburg skriver at han fortsatt kjenner på følelsen av å bli anklaget for rasisme.

– Mikel hadde hørt det fra Ramires som ikke engang snakket engelsk. Andre Chelsea-spillere har beklaget i ettertid, men jeg har aldri hørt noe fra Mikel. Han hadde muligheten da jeg dømte Nigeria i en treningskamp i 2014, og jeg hadde godtatt det. Men dessverre sa han aldri noe.