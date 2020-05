– Her er det virkelig full fart, nå. Produksjonen av Polestar 2 er godt i gang. Vi har jobbet aktivt for å holde oss til planen når det gjelder levering av biler og det skal vi klare. De første kundene vil få bilene sine i sommer, slik vi tidligere også har kommunisert.

Det sier Alexander Hørthe, som er daglig leder for Polestar i Norge til Broom.

Helt nøyaktig når de første kunde får bilene sine vil han ikke ut med. Men Polestar har tidligere sagt første halvdel 2020. Det er rett rundt hjørnet det ...

– Nei, datoene velger vi å ta individuelt med kundene våre smiler han.

Han vil heller ikke si noe om forhåndssalg eller antall reservasjoner.

– Vår policy er å ikke kommentere noe rundt dette. Men jeg kan si såpass som at vi opplever at det er en stor interesse for Polestar i Norge. Det gleder vi oss over sier Hørthe.

Selskapet, som er eid i fellesskap av Volvo og kinesiske Geely, produserer Polestar 2 i fabrikken i Luqiao øst i Kina. En fabrikk som for øvrig er tegnet av det norske arkitektfirmaet Snøhetta.

Stor interesse i Norge

Polestar 2 har en batteripakke på 78 kWt og rekkevidden er oppgitt til 470 kilometer.

Bilen har to elektriske motorer, firehjulsdrift og en effekt på 408 hestekrefter. Sprinten fra 0-100 km/t skal gå unna på raske 4,7 sekunder.

Prisen på lanseringsmodellen er 469.000 kroner og det er nærliggende å tenke Tesla Model 3 som nærmeste konkurrent, da de to er ganske så like på flere områder.

– Vi har ikke planlagt en prisendring for kunder som har bestilt Polestar 2, forteller Hørthe videre.

– Norge er et prioritert marked globalt. Vi er opptatt av at hver enkelt kunde skal få en utmerket opplevelse både vedrørende ordreplassering og utlevering av sin Polestar 2.

– Samtidig skal man føle seg trygg på at Norges beste servicenettverk er tilgjengelig. Vi har nå en avtale med 30 servicesteder i Norge og vil fortsette å utvide dette nettverket fortløpende, forklarer han.

Virtuelt besøk

På tampen av fjoråret åpnet verdens første Polestar showroom i Oslo. Showrom – fordi det ikke er en bilbutikk. Det er først og fremst et utstillingslokale, hvor verter kan vise deg bilen. Bestille den gjør du selv på nettet.

– Ja, det har vært en skikkelig opptur. Med mer enn 23.000 besøkende bare de første to månedene etter åpning! Siden har vi ligget stabilt på 11.000 besøkende, før vi stengte dørene til Space, som vi kaller det, for å bidra i den kollektive dugnaden for å redusere spredningen av Covid-19.

– Vi har nå åpnet Space under kontrollerte former igjen og vi har et stabilt antall besøkende. Her har også de som ikke har mulighet til å besøke oss fysisk, mulighet til besøke Polestar Space Oslo virtuelt og få svar på spørsmål om Polestar over en videochat med våre produktspesialister. Dette er noe vi svært god respons på siden gjenåpningen, forklarer Hørthe ivrig.

Også i Polestar ser man framover. Det må man, når man skal lansere et helt nytt bilmerke.

Polestar Precept er en konseptbil, som viser litt av det vi kan vente oss fra Polestar framover.

Polestar 3 blir neste bil ut

– Ja, Det er mye å glede seg til i tiden fremover, først ved at vi snart starter opp prøvekjøring rundt om i Norge og ikke minst at vi snart vil kunne se de første kundebilene på veien. I løpet av 2020 åpner vi også opp nye Polestar Spaces i Trondheim, Bergen og Stavanger.

– Tidligere i år viste vi Polestar Precept – en bil designet for å vise frem merkevarens fremtidige visjon når det gjelder bærekraft, digital teknologi og design. Denne bilen gir en indikasjon av hva vi kan forvente oss av Polestar i årene fremover. Det er heller ingen hemmelighet neste bil i porteføljen blir Polestar 3, som er en helelektrisk høy ytelses-SUV, avslutter en travel Hørthe.

