Det amerikanske justisdepartementet overrasket mange da de forrige uke valgte å henlegge rettssaken mot Donald Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver.

Flynn var funnet skyldig i å ha løyet til FBI og sin kontakt med russiske myndigheter under presidentvalget i 2016, noe han selv tilsto under spesialetterforsker Robert Muellers Russland-gransking.

I januar trakk derimot Flynn tilståelsen, og sist uke bestemte justisdepartementet seg for å henlegge saken etter en nøye gjennomgang av «alle fakta og omstendigheter».

Vurderer ny tiltale

Tirsdag tok den høyprofilerte, og politisk splittende saken en ny vending, da den føderale dommeren Emmet Sullivan bestemte seg for å utsette henleggelsen.

Sullvian åpner for at uavhengige aktører og juridiske eksperter skal argumentere mot justisdepartementets henleggelse av saken, noe som kan føre til en ny rettsrunde.

Onsdag tar Sullivan affære på nytt, og dommeren vurderer å tiltale Flynn for mened og det amerikanerne kaller «forakt for retten», skriver Politico. Sullivan vil at den pensjonerte dommeren John Gleeson skal anbefale om Flynn bør tiltales for å tilståelsen han ga under ed, som han siden valgte å trekke.

Politisk betent

Både justisminister William Barr og president Donald Trump støttet avgjørelsen, som avfeier Flynns tidligere tilståelse.

– Han var en uskyldig mann, sa Trump etter at justisdepartementets beslutning ble offentliggjort torsdag.

Mens frifinnelsen hylles av republikanerne, har den satt sinnet i kok hos mange demokrater. De mener domstolene gir etter for politisk press fra Trump-administrasjonen, og tidligere president Barack Obama sa forrige uke at avgjørelsen setter den amerikanske rettsstaten i fare.