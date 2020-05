Uenighetene mellom president Donald Trump og smittevernleder Anthony Fauci er godt dokumentert.

Fauci har sagt seg uenig med presidenten på flere områder, blant annet USAs testkapasitet, vaksineutvikling og koronavirusets opphav.

Advarte mot gjenåpning

Også i spørsmålet om gjenåpning av det amerikanske samfunnet er de to uenige. Der hvor presidenten er ivrig etter å få USA tilbake til normalen, foretrekker Fauci en mer forsiktig tilnærming.

Gjenåpning var tema da smittevernlederen vitnet i Kongressen tirsdag, og budskapet var ikke til å ta feil av:

– En for tidlig gjenåpning kan føre til unødvendig lidelse og død, advarte Fauci.

– Ikke akseptabelt

Smittevernlederen mener det neppe vil være en vaksine klar til høsten, og advarer derfor mot å gjenåpne skolene ved starten av høstsemesteret.

– Det er mye vi ikke vet om dette viruset og derfor bør vi være veldig forsiktige, særlig når det kommer til barn. Vi kan ikke tenke at barn er fullstendig immune mot de skadelige virkningene. sa Fauci tirsdag.

Anthony Facui vitnet om i Kongressen via video. Foto: REUTERS

Trump er lite imponert over smittevernlegens advarsler.

– Fauci vil gjerne ha i pose og sekk, sier presidenten etter å ha blitt konfrontert med uttalelsene onsdag kveld, før han utdyper:

– Vitnemålet hans overrasket meg, faktisk. Jeg synes ikke vitnemålet er et akseptabelt vitnemål uakseptabelt, spesielt når det kommer til skoler, sier Trump.

Vil åpne snart

Nye funn i New York viser at stadig flere barn får en sjelden betennelsessykdom som kan kobles til koronaviruset, noe også Fauci advarte mot tirsdag. Trump sier derimot at helsedata tegner et «ganske fantastisk» bilde av situasjonen, og mener amerikanske barn i stor grad har kommet uskadet fra pandemien.

Presidenten legger til at hensynet til lærere og andre skoleansatte er det eneste som taler imot en gjenåpning av skolene.

– Jeg synes de bør ta det rolig i et par uker til, fem – fire uker, hvem vet, sier Trump.

Presidenten slutter seg dermed til flere republikanere, som den siste tiden har kritisert Fauci for å være for forsiktig i sitt syn på gjenåpning av samfunnet.